Le GBP/USD a chuté de plus de 1 000 pips depuis juin dernier. Est-il temps de l'acheter, ou la tendance baissière se poursuit ?

L'une des tendances baissières les plus fortes de ces derniers mois s'est formée sur la paire GBP/USD. Il a chuté de plus de 1 000 pips depuis juin dernier, et chaque rebond semble suivre un creux.

Pourtant, chaque fois qu'il rebondit, le marché s'inverse et atteint un nouveau creux. Est-ce l'un de ces moments ou le GBP/USD a-t-il touché le fond ?

Le GBP/USD continue de former différents bas et hauts niveaux

Du point de vue de l'analyse technique, l'action des prix GBP/USD reste baissière tout en dessous de la ligne de tendance baissière. Le marché continue de former une série de bas et de hauts plus bas et, à moins qu'il ne soit cassé, les traders vendront probablement tout rebond.

1.30 offrait un support pour le moment, mais il est peu probable qu'il le fasse lors de la prochaine tentative. En tant que tel, il reste un domaine pivot, et une clôture quotidienne ou hebdomadaire en dessous devrait déclencher davantage de faiblesse.

Les exportations britanniques n'ont pas retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie

Ceux qui se demandent pourquoi la livre sterling est si faible par rapport au dollar, les exportations britanniques pourraient l'expliquer. Après le Brexit, les exportations de biens du Royaume-Uni sont sous-performantes par rapport au reste du monde.

Plus précisément, alors que les exportations des économies avancées ont retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie, les exportations du Royaume-Uni ne l'ont pas fait.

Les investisseurs continuent de vendre la livre malgré une politique monétaire favorable à la livre sterling

Chose intéressante, la faiblesse de la livre sterling survient lorsque le taux de la Banque d'Angleterre est supérieur au taux des fonds fédéraux. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a relevé le taux à 0,75 %, tandis que la Fed a à peine procédé à une hausse de taux d'un quart de point de base après avoir maintenu le taux des fonds proche de zéro pendant la pandémie de COVID-19.

Ainsi, la livre sterling aurait dû s'apprécier par rapport au dollar américain, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. À l'avenir, la Banque d'Angleterre a signalé qu'elle suspendait, au moins pendant un certain temps, les hausses de taux pour étudier les données économiques entrantes.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Fed voit possible d'augmenter les taux de 50 points de base lors de sa prochaine réunion. Ainsi, l'écart entre les deux taux d'intérêt se réduira considérablement, ce qui exercera une pression supplémentaire sur le taux de change GBP/USD.

Dans l'ensemble, une baisse en dessous de 1,30 signifie plus de problèmes pour la livre, tandis que le biais baissier ne dissipera qu'un mouvement au-dessus de la ligne de tendance à la baisse.