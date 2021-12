Cintas (NASDAQ:CTAS) a publié des résultats trimestriels la semaine dernière et a produit des résultats bien meilleurs que prévu. Le BPA de la société a surpris à la hausse de 0,11 $ et les revenus ont augmenté de 9,40 % en glissement annuel.

Cintas est une entreprise américaine de Cincinnati, Ohio, qui fournit des uniformes d'identité d'entreprise. Sa clientèle est constituée d'entreprises dans des secteurs de prestation de services, tels que la santé, l'hôtellerie ou la restauration, ainsi que dans des secteurs de production de biens, tels que la fabrication et la construction.

La société a publié la semaine dernière ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice 2022 et a généré un BPA et des revenus supérieurs aux attentes du marché. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 9,4 % en glissement annuel, atteignant près de 2 milliards de dollars. De plus, le bénéfice net a augmenté de 3,4% par rapport au même trimestre de l'année dernière et le bénéfice dilué par action de 5,3%.

Cintas opère avec une marge bénéficiaire brute de 46,51 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 29,29 %. De plus, il s'agit d'une société qui verse des dividendes avec un taux de croissance des dividendes sur cinq ans de 20,65 % et un taux de distribution des dividendes de 34,67 %. La direction a relevé les prévisions annuelles d'une fourchette de 7,58 à 7,67 milliards de dollars à une fourchette de 7,63 à 7,7 milliards de dollars.

Le tableau technique de Cintas semble haussier

Le tableau technique semble également haussier. Le cours de l'action Cintas est en hausse de 23,07 % depuis le début de l'année et se négocie près de niveaux records. Après une cassure haussière suivant une configuration en triangle ascendant, il a continué de progresser cette année. Le sentiment haussier devrait persister au-dessus de la zone pivot de 360 $, surtout si la série de hauts et de bas plus élevés se poursuit. D'un autre côté, une chute en dessous de 360 $ devrait invalider le scénario haussier.

Que disent les analystes du cours de l'action Cintas ?

Après le battement du deuxième trimestre, plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours du cours de l'action de la société. L'un est Goldman Sachs, qui a relevé l'objectif de cours à 460 $. De plus, il a maintenu sa cote d'achat. Un autre est Baird, qui a relevé l'objectif de prix à 465 $ contre 425 $ auparavant et a maintenu sa cote de « surperformance ».

Dans l'ensemble, un autre rapport fort de Cintas, alors que la société continue de récompenser les investisseurs. Les estimations pour le BPA du troisième trimestre de l'exercice 2022 sont de 2,43 $, mais étant donné que la société a battu l'estimation du marché au cours des dix-huit derniers trimestres consécutifs, le biais est qu'elle le fera à nouveau.