Tesla rebondit de 1 000 $ alors que les investisseurs achètent les actions en baisse. L'image technique semble haussière alors que le prix se maintient au-dessus de 1 000 $, et les concurrents admettent que Tesla établit la référence pour les véhicules électriques.

Pendant la pandémie de COVID-19, une entreprise a divergé de toutes les autres – Tesla. Le cours de son action a atteint de nouveaux records en 2021, s'échangeant près du niveau d'environ 1 000 $, puis a fait exploser la résistance.

Il s'échangeait au-dessus de 1 200 $ avant qu'Elon Musk, son charismatique PDG, n'annonce qu'il vendrait des actions pour payer les impôts dus en 2022. L'annonce a déclenché une correction, mais le cours de l'action se maintient toujours au-dessus de la zone de support critique.

La remontée du cours des actions de Tesla semble excessive pour une entreprise qui ne verse pas de dividende et se négocie à des valorisations exorbitantes. Cependant, des facteurs tant techniques que fondamentaux favorisent la hausse.

L'action Tesla reste haussière alors qu'elle dépasse 1 000 $

De gauche à droite, le graphique journalier ci-dessous montre l'évolution des prix au cours de l'année écoulée. Les taureaux de Tesla ont poussé contre la résistance vue à 900 $, mais le marché a échoué pour sa première tentative à la hausse.

Cependant, lors de son mouvement vers le bas, le stock n'a construit que de l'énergie pour une autre tentative de résistance. La deuxième fois, fin 2021, il a fait exploser la résistance, déclenchant des arrêts au-dessus de 1 000 $ et ne s'arrêtant pas avant de s'échanger au-dessus de 1 200 $.

Actuellement, le cours de l'action a un fort support à 900 $ (c'est-à-dire une résistance précédente) et une forte résistance à 1 200 $. En tant que tel, le chiffre rond de 1 000 $ est devenu un niveau pivot et, bien qu'au-dessus, le cours de l'action Tesla reste haussier.

Le PDG de VW admet que Tesla est la référence des véhicules électriques aujourd'hui

Pour tous les détracteurs de Tesla, un article publié par CNBC fin 2021 a révélé le fait que les concurrents s'accordent pour dire que Tesla est la référence sur le marché des véhicules électriques. Herbert Diess, PDG de Volkswagen, a fait l'éloge de Tesla.

Tout d'abord, il a souligné que Tesla construit la voiture autour de son logiciel, et non l'inverse. En tant que tel, Tesla établit la norme en matière de logiciels – les concurrents doivent suivre.

Deuxièmement, la productivité de Tesla dépasse celle de Volkswagen. Par exemple, Tesla veut construire 90 voitures/heure, bien plus que Volkswagen ne le fait dans son usine de Zwickau.

Enfin, la marque Tesla. Le modèle 3 de la société était la voiture la plus vendue en Europe en septembre dernier, sans que Tesla ne construise de voitures sur le continent.

En résumé, Tesla est la référence sur le marché des véhicules électriques, et les concurrents en sont bien conscients. Par conséquent, plus les investisseurs pensent que Tesla réussira avec ses plans à long terme, plus le cours de l'action sera élevé.