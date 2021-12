General Mills (NYSE:GIS) a publié hier ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2022. Tout en manquant l'estimation du BPA, il a signalé une forte augmentation de son chiffre d'affaires.

General Mills est une société américaine basée à Minneapolis, Minnesota. Elle est active dans l'industrie des aliments emballés et des viandes et fabrique des aliments de consommation de marque. L'entreprise fabrique et vend des produits comme de la farine de boulangerie ou des pizzas surgelées et des collations pour pizza et emploie environ 35 000 personnes.

Hier, General Mills a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son exercice 2022. Le marché s'attendait à un BPA de 1,05 $, mais la société a raté l'objectif et a annoncé 0,99 $. Cependant, les revenus sont sortis bien meilleurs que prévu, augmentant de 6,45% en glissement annuel.

Faits saillants de la performance financière de General Mills au deuxième trimestre de l'exercice 2022

Du côté positif, la société a enregistré des ventes nettes en hausse de 6%, dont 1% appartenaient à un taux de change favorable. D'un autre côté, la marge brute a baissé à 32,5% du chiffre d'affaires net.

General Mills attribue cette baisse aux coûts plus élevés des intrants et aux effets défavorables de l'évaluation à la valeur du marché. Plus précisément, l'inflation plus élevée des coûts des intrants et les autres coûts des marchandises vendues liées aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont affecté la rentabilité de l'entreprise.

En conséquence, le bénéfice net a diminué de 13 % et le BPA dilué ajusté de 7 %.

Que disent les analystes du cours de l'action de General Mills

Sur les 23 analystes couvrant la société, 11 ont émis des notes neutres et 10 ont des notes de vente. Seuls deux analystes ont des cotes de vente et le cours cible le plus bas pour le cours de l'action est de 50 $ tandis que le plus élevé est de 70 $. Plus récemment, Citigroup a amélioré l'action à acheter, avec un objectif de prix de 70 $ – le plus élevé de tous les analystes.

Le cours de l'action est en hausse de +10,65 % en 2021 et la société verse un dividende. Le rendement du dividende est de 3,42 % et devrait atteindre 3,78 % d'ici 2024.

Quant à la valorisation, le cours de l'action est relativement bon marché par rapport à la médiane du secteur. Par exemple, le ratio P/E Non-GAAP (TTM) est de 17,54, inférieur à la médiane du secteur de 12,06 %.

Malgré la combinaison sans précédent d'inflation des coûts des intrants et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les prévisions de la direction étaient plus optimistes. Il prévoit d'atteindre voire de dépasser les objectifs financiers pour le reste de l'exercice et ainsi de délivrer une croissance rentable en ligne avec sa stratégie.