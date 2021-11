L'EUR/USD est dans une tendance baissière et continue d'atteindre des niveaux plus bas pour le reste de l'année. Après avoir commencé l'année au-dessus de 1,23, il menace maintenant de passer en dessous de 1,12. Alors, est-il temps d'acheter à l'avance sur les minutes du FOMC ?

Le taux de change EUR/USD a baissé cette année alors que le dollar américain s'est raffermi dans tous les domaines. La monnaie commune a été affectée par la rhétorique conciliante persistante de la Banque centrale européenne tandis que la Réserve fédérale supprime les conditions d'accommodation monétaire.

Par conséquent, la baisse du taux de change ne devrait surprendre personne. Cependant, l'action baissière des prix n'a pas été aussi évidente au premier semestre de l'année. Oui, la paire EUR/USD est passée de 1,23 à 1,17 au premier trimestre, mais elle est ensuite revenue à des sommets en un mois seulement.

Il peut être évident avec le recul que le taux de change sera affecté par les politiques monétaires divergentes, mais ce n'était pas le cas à la fin de l'année dernière lorsque toutes les maisons d'investissement ont prédit un dollar plus faible et non plus fort en 2021.

Plus tard dans la journée, le compte rendu du FOMC révélera ce dont les membres du FOMC ont discuté lors de la dernière réunion. Le risque ici est que les minutes soient bellicistes pour le dollar. Si les membres expriment des inquiétudes au sujet de l'inflation, les attentes augmenteront tandis que la Fed réduira les achats d'actifs encore plus rapidement que le marché ne le croit, et ainsi le rallye du dollar pourra se poursuivre.

L'image technique ne prend pas en charge un cas haussier

Un rapide coup d'œil à l'image technique ne prend pas en charge un cas haussier. Deux choses méritent d'être mentionnées.

Premièrement, l'EUR/USD a réalisé un double sommet dans la zone des 1,22. Un double sommet est un modèle d'inversion majeur, et au moment où il a échoué pour la deuxième fois à la résistance horizontale, il n'y avait pas de retour en arrière.

Deuxièmement, le double sommet fait partie de la tête d'une formation de tête et d'épaules – un autre modèle d'inversion. Le mouvement mesuré suggère que davantage de baisses sont possibles, même si les ours peuvent être tentés de réaliser des bénéfices aux niveaux actuels.

Dans l'ensemble, il n'y a aucune indication d'un possible retournement car aucun modèle de retournement haussier n'est en vue. En tant que tel, le risque est que les minutes de la Fed soient bellicistes et que le dollar américain atteigne un nouveau sommet pour l'année.