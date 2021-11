Faut-il acheter l'euro maintenant qu'il tombe sur le tableau de bord ?

L'euro est en baisse dans tous les domaines, perdant du terrain face à la plupart de ses pairs. La monnaie commune devrait rester faible au cours de la période à venir.

La monnaie commune a connu un mois terrible – elle est en baisse sur le tableau de bord, sans fin en vue pour le déclin. L'euro est en baisse par rapport à la monnaie de réserve mondiale, le dollar américain, mais aussi contre d'autres devises du G10, comme le yen japonais, le dollar canadien ou le dollar australien.

A vrai dire, les développements en Europe ne justifient pas une position longue sur la monnaie commune. D'une part, la Banque centrale européenne maintient sa position accommodante, peu susceptible de resserrer la politique monétaire avant les autres banques centrales. D'un autre côté, l'hiver arrive et l'Europe dépend de l'énergie de la Russie, ce qui rend ses économies vulnérables à toute perturbation des livraisons de gaz naturel.

3 raisons d'éviter l'euro

La première chose qui vient à l'esprit est la divergence entre la Réserve fédérale et d'autres banques centrales, comme la Banque de réserve d'Australie ou la Banque du Canada, en ce qui concerne leurs plans de politique monétaire. Littéralement, toutes les autres grandes banques centrales parlent de resserrer la politique monétaire, tandis que la BCE ne voit aucune raison de le faire. Ainsi, de ce point de vue, l'euro devrait avoir du mal à se redresser.

Deuxièmement, il y a une autre divergence à considérer lors de la comparaison de l'euro avec le dollar américain : l'inflation. L'inflation sous-jacente est beaucoup plus élevée aux États-Unis et, ironiquement, ceci est en faveur du dollar. Les implications sont que la Fed sera acculée à un resserrement beaucoup plus rapide que prévu ; ainsi, les marchés considèrent la divergence comme haussière pour le dollar.

Enfin, les infections au COVID-19 sont à nouveau en augmentation en Europe. Le virus a une saisonnalité et dans certains pays européens, une sorte de confinement a déjà été annoncé. Malgré les taux de vaccination relativement plus élevés dans la plupart des pays d'Europe occidentale, la crainte d'une nouvelle vague de COVID-19 augmente à l'approche de Noël. Par conséquent, de nouveaux confinements ne signifieraient qu'une baisse de la production économique européenne, un point négatif pour la monnaie commune.

Dans l'ensemble, l'euro semble faible et la faiblesse devrait persister à l'avenir. Ceux qui sont prêts à prendre l'autre côté du commerce devraient penser à ce que tout ce qui précède signifie pour la Banque centrale européenne.