L'indice allemand Dax se négocie aujourd'hui sur un ton baissier, malgré des données PMI meilleures que prévu. Est-il temps d'acheter la trempette?

L'indice Dax en Allemagne se négocie sur un ton baissier aujourd'hui, ne réagissant pas aux données PMI positives. Plus tôt dans la journée, l'indice de production composite allemand PMI a atteint un sommet de 2 mois, à 52,8. Par ailleurs, un plus haut sur 2 mois a été atteint par l'indice PMI d'activité des services, à 53,4.

D'un autre côté, le PMI manufacturier est en baisse à un plus bas de 10 mois mais affiche toujours un chiffre solide, 57,6. Les traders doivent être conscients du fait que les données PMI sont interprétées par rapport au niveau 50 – toute impression ci-dessus suggère un secteur qui se développe, tandis qu'une impression ci-dessous suggère un secteur qui se contracte.

D'un point de vue technique, l'indice a réagi à une résistance dynamique vue à 16 250 points. Cependant, le tableau technique révèle un marché en consolidation, même s'il continue d'augmenter de temps en temps pour atteindre un nouveau record. Dans tous les cas, bien qu'au-dessus de 15 000, le biais reste haussier, bien que nous puissions voir plus de consolidation à venir pour au moins quelques raisons, telles que l'augmentation des cas de COVID-19 ou l'incertitude politique.

Les craintes de nouveaux blocages pèsent sur les marchés actions européens

Malgré les données PMI meilleures que prévu, les marchés boursiers européens s'inquiètent de la menace d'un nouveau confinement. L'hiver a atteint l'Europe et les gens passent donc de plus en plus de temps à l'intérieur. Inévitablement, le taux d'infection a de nouveau augmenté et la pression sur les hôpitaux et l'économie s'intensifie.

Dans certaines régions d'Europe (par exemple, en Autriche), un nouveau confinement de 3 semaines est en place. En Allemagne, certaines voix appellent à de nouveaux confinements, d'autant plus que Noël approche et que les gens se réuniront pour célébrer avec leurs familles.

L'incertitude politique pèse également sur l'indice Dax. N'oublions pas qu'après les élections fédérales de septembre, le pays n'a toujours pas de gouvernement fonctionnel. Il s'agit de la plus grande économie d'Europe et, par conséquent, ce qui se passe en Allemagne affecte l'ensemble de l'économie européenne.

En résumé, l'indice Dax est de retour dans la zone de consolidation mais reste haussier tout en se maintenant au-dessus de 15 000. Toute cassure au-dessus de la résistance dynamique devrait déclencher plus de force, tandis qu'une baisse en dessous de 15 000 met fin à la tendance haussière observée en 2021.