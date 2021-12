L'indice Nikkei 225 a ouvert la semaine de négociation en forte baisse. De plus, le sentiment de risque sur les marchés financiers s'est détérioré alors que les craintes d'Omicron se sont accrues au cours du week-end. Devriez-vous acheter des actions japonaises maintenant que le Nikkei 225 approche des plus bas annuels ?

Les actions japonaises se sont consolidées pendant la majeure partie de l'année de bourse dans une fourchette étroite, comme en témoigne l'indice Nikkei 225. Le net mouvement à la baisse d'aujourd'hui rapproche l'indice de ses plus bas annuels observés à 27 000 – il est temps d'acheter et d'atténuer le mouvement ?

Cela dépend de nombreux facteurs, tels que l'horizon temporel de l'investissement.

D'un point de vue fondamental, les actions japonaises semblent attrayantes. Un récent rapport publié par la Banque du Japon révèle que les actifs des ménages japonais sont à un niveau record, atteignant 2 000 milliards de yens cette année. De nombreux facteurs ont contribué à l'augmentation de la richesse des ménages, tels que les paiements de secours COVID. Si seulement une petite partie des revenus se retrouve en bourse, comme ce fut le cas aux États-Unis, le Nikkei 225 devrait le refléter.

La croissance économique du Japon en 2021 a été inférieure à celle de ses pairs en raison d'une réouverture tardive causée par une campagne de vaccination lente. Cependant, les perspectives sont plus favorables, notamment du côté de la demande intérieure.

Le double motif supérieur indique plus de faiblesse

Alors que les fondamentaux sont les actions japonaises haussières, l'image technique montre le contraire. L'indice a formé une double configuration proche de 31 000 et maintenant l'action des prix menace de passer sous la ligne de cou. Un tel mouvement déclencherait encore plus de faiblesse car de nombreux investisseurs viseront le mouvement mesuré du modèle vu à 25 000.

À l'avenir, tout dépend de la façon dont l'excédent d'épargne qui a atteint 3,7 % du PIB sera dépensé. Supposons que le sentiment de risque s'améliore et que les ménages deviennent plus optimistes. Dans ce cas, il y a de fortes chances qu'une partie de cette épargne se retrouve en bourse, d'autant plus que sa répartition est biaisée vers les ménages les plus aisés.

Dans l'ensemble, les taureaux et les ours ont des arguments pour acheter, respectivement, vendre. D'une part, les fondamentaux semblent solides car plus de vents arrières que de vents contraires sont attendus pour la croissance économique japonaise dans les mois à venir. D'un autre côté, une chute en dessous de 27 000 points représenterait une brèche technique du support majeur et signale davantage de faiblesse à venir.