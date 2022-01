Cette semaine, le groupe Goldman Sachs (NYSE:GS) a publié ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021. Il a raté l'estimation du BPA mais a déclaré plus de revenus que prévu par le marché. Il est temps d'acheter ou de vendre des actions Goldman Sachs ?

Goldman Sachs a annoncé des résultats mitigés pour le quatrième trimestre de son exercice 2021 – des bénéfices manqués mais des revenus en hausse. En conséquence, le cours de l'action a baissé malgré une activité record de fusions et acquisitions en 2021 et de solides revenus.

Faits saillants des résultats de l'année complète et du quatrième trimestre 2021

Les marchés financiers du 21ème siècle bougent d'abord et digèrent ensuite toutes les informations. Les algorithmes de trading et les robots sont responsables de cette réaction, et le titre de l'appel aux résultats de Goldman Sachs soulignait que la société avait raté son BPA – rapporté 10,81 $ contre 11,93 $ attendus.

Cependant, les résultats n'étaient pas mauvais du tout. En fait, c'est le premier trimestre après six trimestres consécutifs où Goldman a annoncé un BPA supérieur aux estimations. De plus, il a déclaré des revenus supérieurs à ceux attendus par le marché de 508,81 millions de dollars.

De plus, il s'agit d'une société versant des dividendes opérant dans le secteur des services financiers. Alors que les conditions monétaires sont sur le point de se resserrer aux États-Unis et dans le monde en raison de la hausse de l'inflation, les sociétés de services financiers ont tendance à en profiter.

La moitié des revenus nets de Goldman Sachs en 2021 provenaient de la banque d'investissement et de la gestion d'actifs. Au total, les revenus nets sont supérieurs de 33 % à ceux de 2020.

Le cours de l'action Goldman Sachs a surperformé pendant la pandémie de COVID-19

Le cours de l'action a surperformé pendant la pandémie de COVID-19 et s'est échangé au-dessus de 400 $ pour la toute première fois. Cependant, il a trouvé une forte résistance dans la région et, compte tenu du rallye massif, une correction était peut-être due.

400 $ offre une résistance technique

Le tableau technique montre une perspective baissière à court et moyen terme. Un modèle triple top s'est formé au-dessus de 400 $, alors que le cours de l'action a tenté de casser la zone à plusieurs reprises, mais n'a pas réussi à se maintenir au-dessus.

Un tel schéma se forme au sommet des tendances haussières, et le cours de l'action a baissé après les résultats mitigés. Les haussiers voudront peut-être attendre qu'un renversement au-dessus de 400 $ soit long, tandis que les investisseurs à long terme pourraient décider d'ajouter à leur position à mesure que les mesures de valorisation s'améliorent suite à la baisse de l'action.

Au total, des résultats mitigés sur le trimestre mais des résultats annuels solides. Une fois de plus, Goldman Sachs a surperformé et l'action a tendance à surperformer dans un environnement de taux d'intérêt en hausse.