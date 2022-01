La Réserve fédérale laisse le taux d'intérêt inchangé lors de la réunion d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le dollar américain, et quand devrions-nous nous attendre à ce qu'un nouveau cycle de resserrement commence ?

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) vient de publier la déclaration du FOMC, un événement très attendu par les acteurs des marchés financiers. Il a laissé le taux des fonds fédéraux inchangé, comme largement attendu, étant donné que la réduction des achats d'actifs est toujours en cours.

La pression monte maintenant pour que la Fed procède à la première hausse des taux lors de sa prochaine réunion en mars. Qu'est-ce que cela signifie pour le dollar américain?

La Fed signale une hausse des taux en mars

La déclaration du FOMC d'aujourd'hui a clairement indiqué que la Fed mettra fin à la réduction progressive de ses achats d'actifs début mars. Cela lui donnera une marge de manœuvre sur le taux des fonds fédéraux, qui devrait être relevé lors de la prochaine réunion.

De plus, la Fed a clairement indiqué dans sa déclaration d'aujourd'hui que le rétrécissement du bilan commencera après la première hausse des taux. En d'autres termes, aussi vite que la Fed a assoupli, aussi vite elle resserrera, car la contraction des bilans est à l'opposé de l'assouplissement quantitatif. Plus précisément, il s'agit d'un resserrement quantitatif.

L'indice du dollar américain fait de nouveau pression sur les sommets

L'indice du dollar américain était de retour aux sommets de 2021 avant la décision de la Fed d'aujourd'hui. Après que la Fed a « cimenté » une hausse des taux en mars, le dollar semble haussier à la fois fondamentalement et techniquement.

L'image technique montre un motif tête et épaules inversé avec l'index en route pour atteindre le mouvement mesuré. Un mouvement au-dessus de 98 ouvre les portes à plus de hausse vers le niveau pivot de 100, et la déclaration belliciste de la Fed soutient un tel mouvement.

Au total, la Fed a choisi de rester en ligne avec sa précédente guidance. Il n'a pas réduit les achats d'actifs plus tôt et n'a pas fait allusion aujourd'hui à une hausse des taux de 50 points de base en mars.

En d'autres termes, rien de nouveau dans la déclaration du FOMC d'aujourd'hui que les acteurs du marché ne savaient pas déjà. Une chose est sûre, la Fed est belliciste et la décision d'aujourd'hui nous rapproche de la fin de l'assouplissement monétaire.