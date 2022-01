Les PMI européens ont été publiés aujourd'hui, et le PMI Services est tombé à un plus bas de 9 mois. Le secteur européen des services a été affecté par la variante omicron. Qu'est-ce que cela signifie pour la monnaie commune ?

La semaine de trading la plus importante de janvier a commencé avec les données PMI européennes. Alors que le PMI manufacturier a atteint un plus haut sur 5 mois, le PMI Services a chuté à un plus bas sur 9 mois à 51,12.

Lors de l'interprétation des données PMI, le niveau 50 agit comme la ligne dans le sable, montrant un secteur qui se dilate ou se contracte. Alors que le PMI Services reste au-dessus de 50, les données indiquent un début d'année faible, avec des implications négatives pour la croissance européenne.

Parce que les économies européennes sont basées sur les services, le secteur des services a une contribution plus importante au PIB annuel. Par conséquent, la sous-performance du secteur suggère une croissance plus lente.

Omicron est à blâmer pour les mauvaises données. Il s'agit du deuxième mois consécutif où le secteur des services recule fortement, car une augmentation des taux d'infection au COVID-19 a conduit de nombreux pays à réimposer des restrictions.

L'EUR/USD est retombé à 1,13

La monnaie commune a chuté aux nouvelles et se négocie maintenant près du niveau de 1,13. Cependant, la perspective technique semble baissière sur l'euro, car la paire a encore du mal à sortir d'une longue consolidation de 2 mois.

Même la nouvelle que l'inflation aux États-Unis a atteint 7% en décembre, un sommet de près de quatre décennies, n'a pas suffi à briser la fourchette. L'EUR/USD s'est échangé au-dessus de 1,14, mais il a renoncé à tous ses gains dans les jours qui ont suivi.

La monnaie commune a du mal à rebondir

L'euro a du mal à rebondir depuis les plus bas, et les données PMI Services d'aujourd'hui ne sont qu'une des raisons. Alors que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact sur les économies mondiales, la monnaie commune reste proche de ses plus bas de 2021, affectée par d'autres facteurs.

Par exemple, l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine met l'Europe en danger et les investisseurs ne sont donc pas disposés à prendre des risques avec la monnaie commune. De plus, les politiques monétaires divergentes de la BCE, par rapport aux autres banques centrales, rendent la monnaie commune peu attrayante.

Dans l'ensemble, bien que des rebonds et des rallyes puissent se produire, les traders n'ont aucune raison d'enchérir sur la monnaie commune. Par conséquent, une baisse en dessous des plus bas de 2021 est dans les cartes.