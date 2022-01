Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) a publié hier ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022. Le BPA ajusté a augmenté de plus de 50 % et la société a une valorisation attrayante.

Walgreens Boots Alliance est une société américaine opérant dans le secteur de la vente au détail de médicaments. Elle gère des milliers de magasins de détail et de cabinets d'optique aux États-Unis et dans le monde, et elle a été fondée en 1901.

La société a annoncé hier son premier trimestre de l'exercice 2022 et a obtenu des résultats meilleurs que prévu. Le BPA et les revenus ont augmenté plus que les estimations du trimestre, et la position de cash-flow libre a atteint 645 millions de dollars. Les vaccinations et les tests COVID-19 ont fait grimper les ventes, et la société a déclaré que le chiffre d'affaires reflète une forte croissance de son activité principale. En outre, la société gère un programme de gestion des coûts transformationnel en bonne voie pour générer 3,3 milliards de dollars d'économies annuelles d'ici l'exercice 2024.

Voici trois raisons d'acheter les actions de Walgreens Boots Alliance après la publication des résultats trimestriels : le BPA ajusté est en hausse de 53 %, la valorisation semble attrayante et une politique de dividende solide.

BPA ajusté en hausse de 53%

L'une des premières choses qui a attiré l'attention concernant les rapports financiers du premier trimestre de l'exercice 2022 est la performance du BPA ajusté. Il a dépassé toutes les attentes, en hausse de +53,1% par rapport à l'année précédente. De plus, la société a relevé les prévisions de croissance du BPA ajustées à une croissance faible à un chiffre par rapport à une croissance stable auparavant. Le bénéfice net, le résultat d'exploitation et les ventes ont également augmenté.

Valorisation attractive

Le cours de l'action Walgreens Boots Alliance a augmenté de +21,87% au cours des douze derniers mois et les mesures de valorisation semblent attrayantes. Par exemple, le ratio P/E Non-GAAP (TTM) est de 9,55 contre 19,84 dans la médiane du secteur, soit une baisse de -51,86 %. La société a une capitalisation boursière de 46,65 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 80,62 milliards de dollars au prix actuel du marché.

Politique de dividende forte

Walgreens Boots Alliance verse un dividende trimestriel et le rendement du dividende à terme est de 3,64 %. De plus, le taux de distribution est de 38,28 % et le taux de croissance du dividende sur cinq ans est de 5,15 %.

Le rendement moyen sur quatre ans est de 3,38 % et la société a augmenté le dividende au cours des six dernières années.