Delta Air Lines a publié hier ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021. Il a annoncé un BPA et des revenus meilleurs que prévu sur le trimestre. Plus de 8 000 employés ont été testés positifs au cours des quatre dernières semaines.

Le cours de l'action Delta Air Lines a terminé en hausse de +2,12 % hier alors que la société a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2021. Le BPA a dépassé les attentes, ressortant à 0,22 $ contre 0,15 $ attendu, et les revenus ont atteint 9,47 milliards de dollars, dépassant les estimations de 181,13 millions de dollars.

Malgré un avertissement concernant des pertes potentielles au premier trimestre 2022, la société a relevé ses prévisions de rentabilité globale pour l'année à venir. En conséquence, le cours de l'action a progressé, les investisseurs pariant que la variante omicron s'estomperait rapidement. En parlant du virus, 8 000 employés de Delta ont été testés positifs au cours des quatre dernières semaines seulement, affectant la capacité de l'entreprise à exploiter pleinement son potentiel.

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le cours de l'action Delta. L'industrie du transport aérien a été durement touchée lors de la fermeture des économies en 2020 et la reprise a été lente.

Cependant, alors que les économies mondiales rouvrent, Delta a retrouvé le chemin de la rentabilité. Il s'agit du troisième trimestre consécutif où la société affiche un BPA et des revenus meilleurs que prévu. En plus de cela, ses prévisions pour l'année prochaine suggèrent de meilleurs résultats.

Que disent les analystes du cours de l'action Delta Air Lines ?

La plupart des analystes sont optimistes sur le cours des actions et pensent que la reprise de l'industrie du transport aérien se poursuivra. Ainsi, sur les 36 analystes couvrant le cours de l'action, 27 ont émis des notes d'achat et 9 ont émis des notes neutres. Aucun analyste n'a de recommandation de vente sur le cours de l'action Delta Air Lines.

Les résultats positifs d'hier ont été remarqués et le cours de l'action a été relevé pour acheter chez Susquehanna Financial Group avec un objectif de cours de 50 $. Raymond James Financial a un objectif de cours encore plus élevé, 55 $, et a maintenu sa recommandation d'achat en novembre dernier.

Delta Air Lines est l'une des plus grandes compagnies aériennes des États-Unis et du monde. Elle emploie 74 000 personnes et est basée à Atlanta, en Géorgie. Au cours boursier actuel, la capitalisation boursière de la société a atteint 26,30 milliards de dollars et sa valeur d'entreprise 48,39 milliards de dollars.