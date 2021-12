De solides bénéfices rapportés par Nike (NYSE:NKE) cette semaine. Il a délivré un BPA meilleur que prévu pour le cinquième trimestre consécutif. Est-il temps d'acheter une partie de ses actions?

Nike n'a pas besoin d'être présenté car sa marque a une reconnaissance mondiale. La société a publié les résultats financiers du deuxième trimestre de son exercice 2022, et encore une fois, elle a produit des résultats meilleurs que prévu.

Comme l'a noté la direction, les résultats du trimestre sont une autre preuve que la stratégie fonctionne malgré un environnement dynamique et difficile. Les défis de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes d'inventaire n'ont pas suffi à affecter la croissance de l'entreprise et l'optimisme règne.

Nike bat à la fois le BPA et la croissance des revenus

Le BPA dilué pour le trimestre était de 0,83 $, en hausse de 6 % et les revenus de 11,4 milliards de dollars, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente. Il s'agissait du cinquième trimestre consécutif au cours duquel la société battait l'estimation du BPA, de sorte que les solides antécédents se poursuivent.

Que disent les analystes du cours de l'action Nike ?

Le cours de l'action est proche de ses niveaux records et il est en hausse de +10,96 % cette année. Le rallye a été en partie alimenté par le programme de rachat d'actions sur cinq ans approuvé par le conseil d'administration en juin 2018.

Ainsi, 60,8 millions d'actions ont été rachetées dans le cadre du programme et 6 millions sur ce seul trimestre. Au total, Nike a retourné environ 1,4 milliard de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, dont 437 millions de dollars en dividendes et 968 millions de dollars en rachats d'actions.

Sur les 96 analystes couvrant la société, 86 ont des notes d'achat et 9 ont des notes neutres. Un seul analyste a émis une note de vente et l'objectif de cours le plus élevé pour le cours de l'action Nike est de 221 $.

Plus récemment, Telsey Advisory Group a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 190 $, tandis que Morgan Stanley a fait de même, mais cette fois avec un objectif de cours plus élevé de 206 $.

Au prix actuel du marché, Nike se négocie à un ratio P/E Non-GAAP (TTM) de 41,09, bien supérieur à la médiane du secteur de 13,04. En revanche, la rentabilité de l'entreprise dépasse de 26,33 % la médiane du secteur. Un autre point positif est la solide position de cash-flow libre, bien qu'elle ait été partiellement compensée par des rachats d'actions et des dividendes en espèces. De plus, la direction a réitéré ses perspectives de revenus pour l'exercice 2022 et prévoit une croissance des revenus au prochain trimestre.