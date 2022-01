Tilray a annoncé des résultats financiers supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires net a bondi de 20% par rapport au même trimestre de l'année dernière, conduisant à un résultat financier rentable.

Tilray (NASDAQ:TLRY) a publié hier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son exercice 2022. La société est impliquée dans la production et la distribution de produits à base de cannabis médical et dessert des cliniques, des hôpitaux, des gouvernements et des pharmacies, entre autres.

Il a produit des résultats financiers bien meilleurs que prévu sur le trimestre – le chiffre d'affaires net a progressé de 20 %, aidant l'entreprise à réaliser des bénéfices. En conséquence, le cours de l'action Tilray a bondi aux nouvelles, terminant la journée de négociation en hausse de +13,55%.

Faits saillants du deuxième trimestre de l'exercice 2022

La première chose qui frappe l'œil est le bond des revenus nets. L'industrie du cannabis a des taux de TCAC prometteurs pour les années à venir, mais les acteurs de l'industrie ont eu du mal à capitaliser sur la croissance de l'industrie.

Outre la forte augmentation du chiffre d'affaires net, Tilray a annoncé avoir atteint 70 millions de dollars de synergies de coûts. De plus, elle est devenue la principale entreprise de cannabis médical en Europe, avec une part de marché d'environ 20 % dans la plus grande économie d'Europe – l'Allemagne.

Le cours de l'action Tilray reste dans une tendance baissière

Alors que la performance financière du trimestre a déclenché une forte hausse, le cours de l'action de Tilray reste déprimé. L'image technique révèle une tendance baissière, avec 10 $ agissant comme niveau pivot.

Le rebond d'hier est à peine visible, car l'action des prix reste proche du bord inférieur du canal baissier. Les traders agressifs voudront peut-être être longs contre les plus bas, tandis que les conservateurs voudront peut-être attendre que le prix dépasse 10 $ et au-dessus du bord supérieur du canal avant de devenir longs.

Que disent les analystes du cours de l'action Tilray ?

La plupart des analystes sont neutres sur le cours de l'action Tilray. 15 analystes sur 24 ont émis des notes neutres, tandis que seulement 5 ont des notes d'achat. Au cours de la dernière partie de l'année dernière, Marchés mondiaux CIBC a maintenu sa cote de maintien, avec un objectif de cours de 12 $.

La croissance des revenus de Tilray dépasse la médiane du secteur de 84,91 % et reste l'une des sociétés de cannabis bien positionnées pour tirer parti de la croissance de l'industrie. Au prix actuel du marché, la valeur d'entreprise de l'entreprise a atteint 3,97 $.