Les minutes du FOMC de décembre ont livré une surprise belliciste aux marchés financiers. La Réserve fédérale (Fed) des États-Unis a fait allusion à des hausses de taux et à un resserrement quantitatif (QT).

Après la Grande Crise Financière de 2008-2009, les banques centrales des pays développés ont assoupli à l'extrême leurs politiques monétaires. Non seulement ils ont abaissé les taux d'intérêt à zéro ou en dessous, mais ils ont aussi innové.

L'assouplissement quantitatif ou QE est l'un des programmes les plus controversés nés au lendemain de la Grande Crise Financière. Une mesure non conventionnelle consiste à acheter des obligations d'État pour fournir des liquidités au système financier.

Pour beaucoup, le QE n'est rien d'autre qu'une impression d'argent. Cela crée de l'inflation, disent les gens, d'où le manque de popularité. Cependant, il a aidé à sortir les économies des conditions de récession après la grande crise financière de 2008-2009 et pendant la pandémie de COVID-19.

Cette semaine, les minutes du FOMC ont révélé plus de détails sur les intentions de la Fed. Le procès-verbal montrait une Fed plus belliciste prête à relever le taux des fonds fédéraux après la fin de la réduction et l'annulation de l'assouplissement quantitatif. Donc, fondamentalement, au lieu d'un QE, la Fed fera un resserrement quantitatif ou QT.

Qu'est-ce que cela signifie pour les actions américaines?

L'assouplissement quantitatif a stimulé les actions

Toute forme d'assouplissement profite aux actifs risqués comme le marché boursier. Par exemple, un assouplissement agressif, comme celui déclenché par la pandémie de COVID-19, a conduit le marché boursier américain à atteindre des niveaux records. En fait, pendant tous les programmes d'assouplissement quantitatif de la Fed ces dernières années, les actions se sont redressées.

La logique nous dit que le contraire devrait se produire pendant les périodes de QT.

Ce n'est pas la première fois que la Fed fera QT. Pendant le mandat de Janet Yellen, la Fed a lancé un programme QT visant à réduire la taille de son bilan. Tout s'est bien passé, mais une autre crise est survenue et le QE était de retour sur la table.

Pour résumer, il n'est pas judicieux d'enchérir sur des actions pendant une période de QT. Cela ne signifie pas que les actions entreront en territoire baissier, mais cela signale que le marché boursier pourrait sous-performer en 2022 après un rallye en 2021. Plus la Fed est agressive dans son cycle de resserrement, plus l'impact sur les actifs risqués est important, y compris les actions.