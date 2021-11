Jerome Powell vient d'être choisi comme président de la Fed pour un nouveau mandat. Quelles sont les implications pour le dollar américain ?

CETTE ANNÉE, le dollar américain est en hausse alors que l'indice dollar (DXY) a touché le fond au premier semestre. Maintenant que nous savons qui sera le prochain président de la Fed (spoiler – toujours Jerome Powell), est-il temps de vendre le dollar ?

D'un point de vue technique, vendre le billet vert est une démarche à contre-courant. Les traders techniques ont généralement une vision à contre-courant. Cependant, pour agir sur une vue à contre-courant, il faut au moins un signal à contre-courant.

Par exemple, lorsque le DXY a touché le fond plus tôt cette année, il a formé un soi-disant « modèle dans un modèle ». Plus précisément, il formait simultanément une tête et des épaules inversées et un double fond. Par conséquent, deux signaux haussiers criaient essentiellement que la faiblesse du dollar était sur le point de prendre fin.

Ça faisait.

A partir de ce moment, plus rien n'a arrêté le dollar, puisqu'il a écrasé ses pairs. Le DXY n'a pas atteint le mouvement mesuré suggéré par le modèle inversé de la tête et des épaules à ces niveaux actuels. De plus, il n'y a aucun signe d'un changement imminent de tendance – il n'y a pas de modèle de retournement. Par conséquent, d'un point de vue technique, vendre le dollar américain à ce stade serait contre toute attente.

Et les fondamentaux ?

Les acteurs des marchés financiers ont spéculé pendant plus d'une semaine sur qui sera le prochain à présider la Fed. Les rumeurs pointaient du doigt Brainard pour la nouvelle chaise – une option conciliante comme elle est connue. Pourtant, le président Biden a choisi Powell et nommé Brainard vice-président.

En d'autres termes, les Américains ont choisi la stabilité et la continuité. À vrai dire, n'importe quel autre président aurait continué le travail de Powell. À son honneur, il a conduit les États-Unis à travers l'une des crises économiques les plus difficiles et a établi un consensus parmi les membres de la Fed pour agir rapidement et de manière décisive.

À la suite des mesures prises par la Fed pour surmonter la récession causée par la pandémie, l'économie s'est rétablie plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé. De plus, il croît maintenant si vite qu'il a besoin d'être un peu « refroidi », alors que la Fed signale la suppression de ses mesures accommodantes.

Dans l'ensemble, les données techniques et fondamentales indiquent une nouvelle vigueur du dollar américain. Si nous pensons que littéralement, chaque maison d'investissement était baissière sur le dollar au début de 2021, alors nous pouvons imaginer à quel point il est difficile de prévoir l'évolution des prix du dollar en 2022.