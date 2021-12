Les ventes au détail aux États-Unis pour novembre ont augmenté moins que prévu par le marché. Devriez-vous vendre le dollar américain au milieu d'un consommateur inquiet ?

L'événement principal de la semaine de trading pour les traders en dollars américains est derrière nous. La Réserve fédérale des États-Unis a rendu sa dernière décision de politique monétaire en 2021, et elle était plus belliciste que le marché ne l'avait prévu.

Premièrement, la Fed a doublé la vitesse de la diminution des achats d'actifs tout en laissant le taux des fonds fédéraux inchangé. Deuxièmement, il a fait allusion à davantage de hausses de taux en 2022.

Quelques heures avant la déclaration de la Fed, les données des ventes au détail américaines pour novembre ont été publiées. Le marché s'attendait à une augmentation de 0,8% sur le mois, mais les données réelles ont montré que les ventes au détail se sont refroidies, ne ressortant qu'à 0,3%.

Il s'agit de l'un des rapports économiques les plus importants à surveiller, car les dépenses de consommation sont un indicateur économique avancé. De plus, comme un ralentissement des dépenses de consommation indique un ralentissement de l'activité économique, les commerçants surveillent de près l'évolution des ventes au détail.

Alors que la décision de la Fed est belliciste pour le dollar, elle vient avec une jambe. En effet, les banques centrales réagissent aux données économiques passées et leur décision repose sur l'interprétation de plusieurs mois de données. En revanche, les ventes au détail sont prospectives, un indicateur avancé de la santé économique. Par conséquent, le ralentissement des ventes au détail pourrait être plus important pour le marché que le message de la Fed.

Le dollar s'est vendu après la faiblesse des ventes au détail aux États-Unis

Le client américain est plus prudent sur ses dépenses avant les vacances de Noël. Les données de novembre sur les ventes au détail aux États-Unis indiquent un début modéré de la saison des fêtes, et on peut penser à au moins quelques facteurs affectant les dépenses.

Premièrement, des prix plus élevés. La hausse des prix effraie les consommateurs alors que l'inflation de novembre a atteint un sommet de quatre décennies. Deuxièmement, la difficulté de la chaîne d'approvisionnement rend difficile pour les clients de trouver les produits recherchés en magasin. Troisièmement, COVID inquiète. Qu'on le veuille ou non, la pandémie est en cours. Alors que le monde va bien mieux qu'au début, des inquiétudes persistent quant au fait que la reprise économique pourrait être affectée par une résurgence du taux d'infection.

Ainsi, le dollar américain s'est affaibli après les mauvaises données sur le commerce de détail et surtout après le message de la Fed. Serait-ce le début d'une nouvelle tendance baissière ?