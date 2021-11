Le PIB du Royaume-Uni a manqué les attentes aujourd'hui, sortant du côté faible. Est-ce une raison suffisante pour vendre l'indice FTSE 100 ?

L'une des publications économiques les plus importantes dans une économie est le PIB ou le produit intérieur brut. Il montre la valeur totale des biens et services produits par une économie sur une période donnée.

Au Royaume-Uni, deux versions du PIB trimestriel sont publiées à environ un mois et demi d'intervalle. La première version, appelée PIB préliminaire, est la plus pertinente pour les commerçants et les investisseurs car elle est la plus ancienne publiée, ayant ainsi un impact plus important sur les marchés.

Aujourd'hui, le PIB préliminaire du troisième trimestre a été publié, et il a manqué les attentes. Le marché s'attendait à une croissance de l'économie de 1,5%, et les données réelles ont montré un taux de croissance plus lent, de seulement 1,3%.

D'une certaine manière, les données plus faibles justifient la décision de la Banque d'Angleterre la semaine dernière de maintenir la politique monétaire inchangée, malgré les marchés bouleversés. Le ralentissement de la croissance économique était l'une des raisons invoquées, et nous voyons maintenant pourquoi.

Mais cet échec est-il suffisamment fort pour modifier la tendance haussière du FTSE 100 ? Peu probable, indique le tableau technique, car deux modèles haussiers indiquent des niveaux beaucoup plus élevés.

L'indice FTSE 100 reste haussier malgré une impression du PIB plus faible

Alors que les données du PIB semblent en déclin, l'indice FTSE 100 n'a même pas cillé. À vrai dire, le tableau technique semble haussier pour au moins deux raisons.

Premièrement, l'indice s'est consolidé pendant environ six mois avant une cassure haussière et la configuration peut être interprétée comme un drapeau haussier. Si tel est le cas, le mouvement mesuré, indiqué ci-dessus en orange, pointe vers 8 000 le plus tôt possible.

Deuxièmement, la consolidation horizontale formée avant la cassure haussière est une configuration rectangulaire avec un objectif haussier minimum égal à sa largeur. Même dans ce scénario, l'indice FTSE 100 devrait atteindre un minimum de 7 600 points, bien supérieur aux niveaux actuels.

En résumé, le déclin de PIB n'a pas suffi à modifier la tendance haussière de l'indice FTSE 100. Si nous l'ajoutons à la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir inchangée l'orientation de la politique monétaire, nous avons tous les ingrédients pour une nouvelle hausse au cours de la période à venir.