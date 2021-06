La BCE vise à trouver un équilibre entre une augmentation de l’APP et une diminution des programmes PEPP. Christine Lagarde doit trouver un consensus entre les faucons et les colombes au sein du Conseil des gouverneurs.

L’événement principal de la semaine de trading pour les traders de l’euro est arrivé. Plus tard dans la journée, la BCE rendra sa décision de politique monétaire et sera confrontée à une tâche de communication difficile.

D’une part, elle doit trouver un compromis entre les faucons et les colombes au sein du Conseil des gouverneurs. L’inflation est plus élevée en Allemagne, mais la BCE définit la politique pour l’ensemble de la zone euro. Il est donc essentiel de conserver une approche équilibrée, d’autant plus que les perspectives d’inflation dans la zone euro restent modérées. Par conséquent, le programme d’achat d’actifs ou APP pourrait être augmenté.

D’autre part, la BCE gère également le programme d’achat d’urgence en cas de pandémie ou PEPP. Lancé pendant la pandémie, il devrait être supprimé progressivement d’ici l’été 2022, ce qui pourrait même ralentir ce trimestre.

Par conséquent, le défi pour la BCE est de trouver un équilibre entre l’expansion de l’APP et la suppression progressive du PEPP, sans paraître trop hawkish mais pas trop dovish non plus. Cela explique l’action récente des prix sur les paires d’euros, car les participants au marché préfèrent attendre et voir la décision avant d’agir.

Les projections du personnel de la BCE en ligne de mire

Une fois la décision annoncée, le prochain point d’attention est le moment où les projections du personnel de la BCE sont annoncées. Si l’on en juge par le calendrier du processus de communication de la BCE, l’augmentation ou la réduction des achats sera probablement annoncée quarante-cinq minutes avant le début de la conférence de presse.

Les projections des services de la BCE intégreront probablement les retombées de la croissance économique américaine, ce qui pourrait donner un coup de pouce à la croissance économique de la zone euro. Plus la surprise sera grande, plus la réaction des paires d’euros sera forte, car ce n’est pas un secret que les perspectives se sont améliorées depuis la dernière réunion. Tout dépend de l’ampleur de cette amélioration et de ce que la BCE aura à dire à ce sujet.

Les attentes en matière d’inflation sont également dans la ligne de mire. L’inflation dans la zone euro reste modérée, ce qui préoccupe toujours la plupart des membres du Conseil des gouverneurs.

Enfin, les détails concernant le prochain examen de la stratégie de la BCE pourraient également faire bouger les marchés. En somme, une tâche de communication difficile pour la BCE et encore plus difficile pour les traders et les investisseurs d’évaluer toutes les informations fournies par la banque centrale aujourd’hui.