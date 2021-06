L’action Disney est stable cette année mais reste bien notée par de nombreux analystes. Disney est-elle une bonne action à acheter en juin 2021 ?

Disney est-il une bonne action à acheter en ce moment ?

Bien que le cours de l’action Disney soit resté pratiquement inchangé depuis le début de l’année, il a tout de même augmenté de près de 50 % au cours des douze derniers mois. Le succès des campagnes de vaccination contre le COVID-19 a permis la réouverture de ses parcs de divertissement, ce qui a entraîné une forte baisse des performances financières l’an dernier.

De plus, Disney est une action à dividendes. Elle a cessé de verser un dividende lorsque la pandémie a commencé, mais il y a de fortes chances qu’elle reprenne sa politique une fois que les choses seront revenues à la normale.

Enfin, la société semble avoir bien résisté au confinement de la pandémie, compte tenu des difficultés rencontrées par ses parcs de loisirs. Elle a déjà dépassé les attentes en matière de bénéfice par action pour le premier et le deuxième trimestre de l’exercice 2021, en présentant des revenus surprenants.

Qu’est-ce que Disney ?

La Walt Disney Company, ou simplement Disney, n’a pas besoin d’être présentée car le grand public est très familier de ses personnages populaires. La société est un leader dans l’industrie du cinéma et du divertissement, employant plus de 170 000 personnes dans le monde. Elle a été fondée en 1923.

Depuis Burbank, en Californie, Disney est une entreprise de divertissement dont les activités s’étendent des réseaux de médias (par exemple, ESPN, National Geographic, Disney) aux réseaux de télédiffusion (par exemple, ABC) et aux parcs de divertissement.