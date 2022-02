Les actions américaines se sont négociées à la baisse jeudi après la réaction des investisseurs aux données sur l'inflation qui ont montré que les prix à la consommation ont augmenté à un rythme inattendu d'une année sur l'autre.

Après un rebond initial dans les échanges en milieu de matinée, les indices ont glissé plus bas pour voir le Nasdaq Composite chuter de 1,6 %. La vente a également vu le S&P 500 perdre des gains plus tôt pour enregistrer -1,5% dans les transactions en début d'après-midi, tandis que le Dow Jones Industrial Average a baissé de près de 500 points, soit 1,3% de baisse.

Le ralentissement de Wall Street est survenu alors que les données publiées jeudi montraient que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait bondi de 7,5% pour dépasser les estimations de 7,3% et mettre le rythme de l'inflation à son plus haut niveau depuis 1982.

Les données laissent le marché boursier encore plus préoccupé par l'agressivité de la Réserve fédérale américaine dans sa position belliciste.

Alors que l'attente du premier taux d'intérêt est intégrée pour mars, les inquiétudes augmentent quant à la possibilité d'une Fed encore plus stricte. Le scénario probable est de voir la Fed procéder à plus de quatre hausses en 2022.

Vente Big Tech à nouveau

Parmi les actions qui ont le plus souffert jeudi se trouvaient les grandes entreprises technologiques. Les actions Microsoft ont enregistré la plus forte baisse à 2,77 %, tandis qu'Apple Inc a baissé de 1,72 %, Amazon a baissé de 1,6 % et Alphabet, la société mère de Google, a diminué de 1,7 %.

Les actions du géant des médias sociaux Meta Platforms, qui a récemment enregistré sa plus forte perte de valeur marchande en une seule journée, ont baissé de 1,1 %.

Lumen Technology et Motorola Solutions ont été parmi les plus gros perdants du S&P 500 avec respectivement -14% et -6%.

Bitcoin saute au-dessus de 45 000 $

Le prix du Bitcoin a dépassé le niveau de 45 000 $ pour atteindre un sommet intrajournalier de 45 693 $. La hausse a suivi une baisse antérieure aux côtés des actions, avant qu'une flambée du marché des actions ne voit également la paire BTC/USD grimper.

Bitcoin se négocie actuellement autour de 45 150 $, soit environ 2,4 % de plus sur la journée et près de 20 % de plus sur le graphique hebdomadaire.

Ailleurs sur le marché, le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 2,01 %, augmentant de 9 points de base pour ajouter aux perspectives négatives pour les actions.

Les prix de l'or sont restés inchangés à 1 836 $ l'once, tandis que l'argent était légèrement supérieur à 23,46 $.

Le prix du pétrole était d'environ 89,60 $, soit environ 0,1 % de moins.