Les investisseurs du Dow Jones ont acheté le récent plongeon, et maintenant l'indice se prépare pour un nouveau test à des niveaux record. La réunion du FOMC de décembre prévue pour la semaine prochaine se profile à l'horizon.

Une semaine avant la réunion du FOMC de décembre, l'indice Dow Jones menace de nouveau les plus hauts historiques. Les investisseurs ont acheté le récent mouvement dans la zone des 34 000 de manière agressive, et maintenant l'action des prix a trouvé une résistance dans la zone des 36 000.

La baisse a été motivée par les craintes qu'une nouvelle variante de COVID-19, Omicron, ruine tous les progrès réalisés jusqu'à présent pendant la pandémie. Cependant, les investisseurs ont appris que davantage de données sont nécessaires et, au fil du temps, de nouvelles données révèlent que les vaccins offrent également une protection importante contre cette variante.

En tant que tel, le marché boursier a rebondi et le Dow Jones se négocie de nouveau au-dessus de 35 000. Plus intéressant encore, la liquidité diminue dans les semaines à venir à mesure que les vacances de décembre se rapprochent. Par conséquent, la réunion du FOMC de la semaine prochaine se profile pour les traders d'actions, car le message de la Fed se concentrera sur l'inflation.

La Fed devrait procéder à une hausse des taux par trimestre à partir de juin 2022

Le président de la Fed, Jerome Powell, a pris le marché par surprise lors de son récent témoignage devant la Chambre et le Sénat. Il a exprimé les inquiétudes de la Fed concernant l'inflation, et le marché a immédiatement pris en compte de nouvelles hausses de taux dans les années à venir.

En tant que tel, la première hausse des taux est attendue immédiatement après la fin de la réduction par la Fed de ses achats d'actifs en juin 2022. La première hausse des taux pourrait être prononcée encore plus tôt si la Fed accélère la réduction. Dans tous les cas, le marché s'attend à une hausse des taux par trimestre entre juin 2022 et mi-2023.

L'image technique semble haussière

Le tableau technique de l'indice Dow Jones reste haussier malgré le hawkishness de la Fed, qui est généralement des actions baissières. Le récent mouvement à la baisse n'a pas réussi à casser la série de plus bas plus hauts, de sorte que les conditions haussières sont toujours en place.

Considérant que décembre offre généralement des rendements positifs et que les vacances de fin d'année sont à venir, le parti pris est que le Dow Jones se prépare pour le Santa Rally et qu'une nouvelle tentative à des niveaux record est possible. Si le Dow Jones reste proche des sommets après la réunion du FOMC de la semaine prochaine, de nouveaux sommets historiques sont non seulement possibles mais extrêmement probables.