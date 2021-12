Elon Musk a été nommé Personnalité de l'année par Time, faisant de lui la personne la plus influente au monde en ce moment.

Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a été nommé Personnalité de l'année par le Times Magazine. Ce dernier développement fait de lui la personne la plus influente au monde. Musk est connu dans le monde de la technologie et fait également des vagues dans d'autres domaines de l'économie mondiale.

Elon Musk est actuellement la personne la plus riche du monde après avoir dépassé Jeff Bezos d'Amazon plus tôt cette année. Il a conduit Tesla à devenir une entreprise d'un billion de dollars, le constructeur de véhicules électriques donnant la tendance tandis que d'autres suivent.

Son autre entreprise, SpaceX, a rendu les voyages dans l'espace plus faciles et moins chers. La société a signé de nombreux accords avec la NASA, battant des concurrents tels que Blue Origin de Bezos. Musk s'est également fait un nom dans le monde des crypto-monnaies.

Elon Musk est devenu l'une des personnes les plus influentes dans l'espace des crypto-monnaies. Il est un fervent partisan des crypto-monnaies, en particulier du Dogecoin. Ses tweets au cours des derniers mois ont contribué à la flambée massive des prix de Dogecoin plus tôt cette année.

Il a également critiqué Bitcoin pour la forte consommation d'énergie lors de l'extraction de la crypto-monnaie. Cependant, il reste l'une des personnes les plus influentes dans l'espace des crypto-monnaies. Le Time Magazine l'a décrit comme;

« Si Tesla tient ses engagements, il a le potentiel de porter un coup dur au réchauffement climatique. L'homme du futur où la technologie rend tout possible est un retour à notre glorieux passé industriel avant que l'Amérique ne stagne et cesse de produire autre chose que des règles, des restrictions, des limites, des obstacles et Facebook.

Beaucoup ont décrit Musk comme un super-vilain arrogant, regroupé avec les frères technologiques et les playboys de l'espace, pour qui l'argent est le pointage et les fusées sont les jouets ultimes. Cependant, le Times l'a décrit comme un magnat de la fabrication, déplaçant du métal et non des octets. À l'heure actuelle, Musk est l'une des personnes les plus influentes au monde.