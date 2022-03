Elrond cherche à aider les utilisateurs à posséder et à échanger leurs données dans le Metaverse et l'intégration d'Itheum est une autre étape vers la réalisation de cet objectif via une plateforme à l'échelle d'Internet.

Elrond, un réseau de blockchain hautement évolutif qui continue de miser gros sur Web3 et le Metaverse, a annoncé un soutien stratégique pour Itheum, dans le but d'être la meilleure plateforme.

Itheum est une plateforme prête pour l'entreprise où les utilisateurs peuvent exploiter immédiatement. Selon Elrond Network, plusieurs entreprises et institutions tirent déjà parti de la technologie, avec des cas d'utilisation majeurs dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie et du travail.

Incubé par Morningstar Ventures dans l'incubateur stratégique d'Elrond à Dubaï, Itheum devrait être lancé dans le Maiar Launchpad plus tard en mars ou début avril, selon un communiqué de presse .

Autonomiser les utilisateurs et les entreprises grâce à des incitations liées aux données

L'accord avec Itheum apporte un autre aspect clé de la mission d'avoir une économie Internet qui est incitée à la fois pour les producteurs de données et les consommateurs.

Compte tenu de ce besoin, Itheum souhaite créer une plateforme où tous les utilisateurs auront le contrôle de leurs données personnelles, avec le pouvoir de les utiliser comme actifs.

"Si nous donnons aux utilisateurs et aux entreprises les moyens de posséder leurs données et d'en tirer de la valeur, Internet peut atteindre un nouveau niveau d'utilité et de confiance, une base solide pour le prochain territoire de l'évolution humaine : le métaverse", a déclaré le PDG d'Itheum, Mark Paul. dans une déclaration .

Utiliser des avatars de données

Itheum prévoit également d'offrir un environnement NFT où les utilisateurs bénéficieront d'identifiants NFMe, des avatars de données pour le métaverse qui permettent aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données personnelles. Les consommateurs peuvent accéder à ces protections via un objet de collection NFT, tout en exploitant le potentiel lucratif d'un nouveau flux de revenus.

"Les données seront les éléments constitutifs du métaverse, et Itheum crée la prémisse pour que tout le monde, partout dans le monde, partage le potentiel de croissance important de cette nouvelle économie inexploitée", a déclaré Beniamin Mincu, PDG d'Elrond.

Le soutien stratégique à Itheum est une nouvelle étape importante pour Elrond, qui a annoncé plus tôt cette année ses intentions pour le Metaverse et le Web3 en acquérant Utrust, la principale société de paiement d'actifs numériques.

En plus d'utiliser l'acquisition pour intégrer des paiements sécurisés quasi instantanés à la blockchain, Elrond et Utrust ont cherché à faire bénéficier les commerçants d'un flux de revenus via son Merchant Yield.