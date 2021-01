Maintenant que la présidence de Trump est terminée, le monde passe à autre chose, ayant de grandes attentes pour la période à venir. D’une part, les perspectives de vaccins efficaces contre le virus COVID-19 suggèrent que la fin de la pandémie est proche. D’autre part, la nouvelle administration à Washington est censée annuler nombre des changements de politique étrangère et intérieure opérés par l’administration Trump.

S’il y a une chose à attribuer à Trump, c’est bien la paix. Pendant le mandat de Trump, l’Amérique n’a été impliquée dans aucun conflit majeur, car le protectionnisme et l’isolationnisme ont été appliqués non seulement à l’économie, mais aussi à la politique étrangère.

Cette situation a déjà changé et changera probablement encore dans les mois à venir. Quelles seraient les implications d’une nouvelle politique étrangère sur le dollar américain ?

Le DXY a tendance à augmenter après les inaugurations

Comme le souligne Nordea, l’une des plus grandes sociétés d’investissement européennes, dans l’un de ses récents rapports de recherche, l’indice du dollar (DXY) a tendance à augmenter après l’investiture d’un nouveau président. Il est certain que 2020 a été une année sans précédent dans le sens où les décisions macroéconomiques, tant sur le plan monétaire que fiscal, ont faussé les marchés.

Toutefois, si l’on regarde l’histoire, les recherches de Nordea ont un sens. En moyenne, le DXY a gagné après le jour de l’inauguration, et l’EURUS est la plus grande composante de l’indice (c’est-à-dire plus de 40 %). Par conséquent, si l’histoire nous dit quelque chose, c’est que nous devrions nous attendre à une baisse de l’EURUSD dans les mois à venir. Cela peut-il être le début d’un récit autour d’un fort dollar pour le reste de l’année ?

Si c’est le cas, la plupart des acteurs du marché se tromperont. Le consensus est que le dollar continuera à baisser et que le marché boursier continuera à monter. Ce trade dit « reflationniste » n’a de sens que si les taux réels aux États-Unis n’augmentent pas.

Il y a une semaine, après le premier rapport des NFP aux États-Unis, les marchés ont donné une idée de ce qu’un dollar fort pourrait déclencher. Les prix du pétrole, de l’or et des métaux ont chuté, le dollar a fait faillite et les taux réels aussi.

Et si, au lieu de faire de nouvelles offres pour le trade de la reflation, les investisseurs faisaient en réalité des profits sur le trade de la reflation ? Si un nouveau positionnement va dans le même sens, comme le suggèrent les données historiques du DXY, le risque est que le dollar déclenche quelques arrêts majeurs sur son chemin vers la hausse.