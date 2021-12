Le prix du pétrole est de retour menaçant les sommets annuels. Après avoir corrigé 20 $ par rapport à ses sommets de 2021, le pétrole se négocie désormais avec une tonalité d'offre alors qu'il rebondissait suivant une configuration à double fond.

Le prix du pétrole brut WTI a rebondi par rapport à ses plus bas de décembre, déclenchant un véritable mouvement de risque sur les marchés financiers. Après avoir formé un double top en novembre, le pétrole a corrigé quelque 20 dollars avant de trouver un support.

Il a rebondi de 64 $ après un schéma similaire, mais cette fois haussier – un double creux. La hausse du prix du pétrole soutient le soi-disant rallye du Père Noël, confirmé par le fait qu'hier l'indice S&P 500 a clôturé à un nouveau sommet historique – son 69e pour l'année.

La zone de 80 $ est cruciale

Avec seulement trois jours de bourse restants dans l'année, le prix du pétrole semble acheteur, surtout s'il dépasse la zone pivot de 80 $. Une clôture quotidienne au-dessus de 80 $ devrait déclencher plus de force et une nouvelle tentative au niveau de 84 $ ne devrait pas être exclue.

Pourquoi le prix du pétrole a-t-il augmenté aujourd'hui ?

Le prix du pétrole brut WTI a gagné plus de 2% aujourd'hui en raison de l'apaisement des inquiétudes concernant Omicron. On pense maintenant que la nouvelle variante de COVID-19 provoque un niveau de maladie plus léger qu'on ne le pensait auparavant, et ainsi le prix du pétrole a atteint son plus haut niveau depuis le 26 novembre.

Il convient de mentionner ici que la correction par rapport aux sommets, la baisse de 20 $ dans la seconde moitié de novembre, a été déclenchée par l'annonce qu'une nouvelle variante se propage encore plus rapidement que celle de Delta. Maintenant que les inquiétudes se sont quelque peu apaisées, le prix du pétrole a rebondi avec le sentiment de risque.

Du point de vue de l'offre, les négociants en pétrole se concentrent déjà sur la prochaine réunion de l'OPEP+, prévue pour le 4 janvier. Le marché s'attend à ce que le cartel aille de l'avant et s'accorde sur une nouvelle augmentation de l'offre de 400 000 b/j à partir de février 2022. Toute surprise de la réunion devrait déclencher une forte variation du prix du pétrole.

Enfin, hier, les négociations entre l'Iran et les puissances mondiales ont repris lundi. Toute nouvelle sur ce front peut modifier radicalement l'offre et, par conséquent, tout accord modifiera également le marché du pétrole.