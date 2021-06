La valeur de RAPT Therapeutics (NASDAQ : RAPT) a augmenté de 90% cette semaine.

Cet article met en lumière la proposition de valeur présentée par RAPT Therapeutics. Parcourez cette page pour découvrir ce qu’est la société, ce qu’elle fait, si vous devez ou non acheter des actions dès maintenant, et les meilleurs sites pour acheter des actions RAPT en ligne.

Comment et où acheter des actions de RAPT Therapeutics ?

Le meilleur site pour acheter des actions RAPT est un courtier en bourse en ligne fiable. Il s’agit de plateformes à faibles frais qui offrent aux investisseurs un accès facile à des centaines d’instruments de trading, des actions aux devises en passant par les commodities et les crypto-monnaies.

Nos deux meilleurs choix pour investir dans les actions RAPT Therapeutics sont présentés ci-dessous :

CedarFX

eToro

eToro est une plate-forme d'investissement multi-actifs avec plus de 2000 actifs, y compris FX, actions, ETF, indices et matières premières. Les utilisateurs d'eToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou se faire copier par d'autres utilisateurs.

Qu’est-ce que RAPT Therapeutics ?

Il s’agit d’une société biopharmaceutique immunologique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies orales à base de petites molécules pour les patients ayant des besoins en oncologie et en maladies inflammatoires qui n’ont pas été satisfaits jusqu’à présent.

Pourquoi la valeur de l’action RAPT augmente-t-elle ?

Les premiers résultats de RAPT provenant d’une étude de stade précoce sur le RPT193 – un médicament conçu pour traiter la dermatite atopique modérée à sévère – étaient solides.

Devrais-je acheter l’action RAPT aujourd’hui ?

Si vous croyez en la force de l’équipe de direction de la société et en sa capacité à monétiser les nombreux traitements potentiels sur lesquels elle travaille actuellement, c’est le moment d’acheter en prévision de la croissance future.

Toutefois, veillez à reconnaître les risques inhérents à l’investissement dans une société pharmaceutique. Ces sociétés doivent faire progresser les traitements à travers le long et rigoureux processus de test des autorités médicales, et les possibilités de dérapage en cours de route sont nombreuses.

Dans l’ensemble, RAPT est certainement une action solide à considérer en ce moment, surtout si elle peut faire progresser le RPT193 en un traitement commercialement viable.