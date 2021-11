Le dollar australien a perdu trois cents pips en novembre contre son homologue américain. Maintenant que la fin du mois de bourse est proche, est-il sûr de l'acheter ?

En novembre, l'un des mouvements les plus importants du marché a été la baisse de l'AUD/USD de plus de 0,75 à 0,72 actuellement. Alors que le dollar américain prolonge ses gains pour l'année, la tendance baissière du dollar australien n'a pas encore de fin en vue.

C'est en dépit du fait que l'Australie fait face à une meilleure situation économique dans la période à venir alors que l'été arrive dans l'hémisphère sud. Alors que de nouveaux blocages menacent les économies en Europe, des températures plus chaudes dans le Sud impliquent une meilleure gestion de la pandémie en Australie. Ainsi, la devise devrait refléter la force économique – mais ce n'est pas le cas avec le taux de change AUD/USD, du moins pas encore.

Nous constatons que la banque centrale de Nouvelle-Zélande a déjà relevé à deux reprises le taux officiel au comptant. Est-il hors de question que la Reserve Bank of Australia fasse de même ? Même s'il le fait, il n'est pas sûr que la tendance baissière de l'AUD/USD s'inverse. En fait, le taux de change NZD/USD a baissé de plus d'un demi-point de pourcentage aujourd'hui malgré le fait que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande continue d'augmenter les taux.

En d'autres termes, c'est la force du dollar américain qui est aux commandes, et le resserrement à venir des conditions financières aux États-Unis est plus important pour les acteurs du marché.

L'AUD/USD approche d'une zone de support critique

La zone 0,7100-0,7150 s'est avérée être un support important dans le passé. Le prix a rebondi à deux reprises dans la zone, et il semble maintenant que le support sera à nouveau testé.

À vrai dire, la paire s'est négociée sur un ton baissier toute l'année. Même les rassemblements se sont avérés être juste une autre occasion de vendre un peu plus.

Avant les minutes du FOMC et la fin du mois, la paire AUD/USD semble faible. Les traders à contre-courant doivent être prudents car le marché est passé en dessous d'un canal haussier et un niveau plus bas pour le reste de l'année est possible.

Jusqu'à présent, la zone de soutien a tenu deux fois. Le marché rebondira-t-il à nouveau ?