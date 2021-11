Le prix du pétrole brut WTI chute de plus de 11% suite à des nouvelles inquiétantes concernant une nouvelle variante de COVID-19. Est-il prudent d'acheter du pétrole maintenant que le prix est tombé en dessous de 70 $ ?

Les ours du pétrole brut ont connu une belle journée aujourd'hui alors que «l'or noir» chute de plus de 11% par crainte d'une nouvelle variante de COVID-19 qui concerne le monde. Un tel mouvement est inhabituel si nous voulons prendre le pétrole Brent comme référence. Par exemple, le pétrole Brent n'avait chuté de plus de 10 % qu'à 14 reprises – pas si souvent.

Pour en revenir au prix du pétrole brut WTI, les haussiers et les baissiers ont un cas ici. D'une part, la série de plus bas plus hauts n'a pas (encore) été cassée, ce qui signifie que le cas haussier reste intact. Mais, d'un autre côté, le rejet du marché de la résistance dynamique est si puissant que s'il est combiné avec les nouvelles de la variante COVID-19, il peut entraîner plus de baisse.

À vrai dire, un environnement sans risque pendant les vacances (de nombreux participants au marché ont pris un long week-end alors que Thanksgiving a été célébré jeudi) peut amplifier les mouvements du marché. En effet, le pétrole brut est en baisse à deux chiffres, et la seule question est maintenant à quoi s'attendre à l'ouverture de lundi ?

Un modèle doublant à 84 $

La perspective technique favorise ici à la fois un cas haussier et un cas baissier. Bien qu'importants, les taureaux peuvent affirmer que la baisse n'a pas brisé le marché des séries les plus basses avec le bleu sur le graphique ci-dessus. Tant que la série tient, le cas haussier reste intact.

D'un autre côté, Bears peut affirmer qu'il s'agit du résultat d'un modèle à double sommet formé à 84 $. La faiblesse a persisté à partir de ce moment, car le rejet de la résistance dynamique a peut-être déclenché un marché baissier.

Les fondamentaux du pétrole brut semblent faibles depuis un certain temps

Les fondamentaux semblent faibles pour le prix du pétrole brut WTI depuis un certain temps. Premièrement, l'offre a rebondi de septembre à novembre. Deuxièmement, le plan coordonné pour libérer le pétrole des réserves stratégiques. Et maintenant, la peur de la nouvelle variante COVID-19 scelle littéralement l'affaire.

Dans l'ensemble, les taureaux et les ours peuvent avoir un cas ici. Ce que nous savons, c'est que le prix du pétrole brut WTI a baissé de plus de 15 $ par rapport à son sommet en octobre.