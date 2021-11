Le pétrole brut WTI rebondit par rapport à ses creux mensuels alors que les investisseurs ne tiennent pas compte des actions coordonnées visant à abaisser les prix du gaz. Est-il encore possible de voir 100$/baril ?

L'un des marchés les plus solides cette année a été le pétrole brut WTI, car le prix du pétrole n'a cessé d'augmenter. L'augmentation de la demande n'a pas été compensée par l'offre, de sorte que le prix du pétrole a continué à faire des hauts et des bas plus élevés, une action de prix typique dans les tendances haussières.

Mais cela a pris fin récemment. Le marché a stagné à 84 $ où il a formé un triple sommet, puis la série de hauts et de bas plus élevés a été invalidée. À ce stade, le récent rebond n'est peut-être que cela – un rebond. À moins qu'ils ne soient suivis d'un mouvement au-dessus de 82 $, les vendeurs essaieront de faire baisser le prix, car ils ont maintenant une raison pour cela.

Dans une tournure étonnante des événements pour faire face à la crise énergétique, les États-Unis ont annoncé une action coordonnée avec d'autres pays pour libérer du pétrole de la réserve stratégique de pétrole (SPT). L'objectif est de baisser les prix du gaz alors que l'hiver a atteint l'hémisphère nord.

Le prix du pétrole brut WTI peut-il dépasser 100 $ ?

Non seulement c'est possible, mais c'est susceptible de le faire.

Le SPR est un stock de pétrole détenu par le DOE – Department of Energy. Il a une capacité de plus de 700 millions de barils dans des gisements souterrains situés en Louisiane et au Texas, et il est conservé pour être utilisé en cas d'urgence.

Bien que la réserve soit suffisamment importante pour affecter le prix du pétrole brut, il convient de garder quelques éléments à l'esprit. La première est que la capacité totale de retrait n'est que de 4,4 millions de barils par jour, il faudrait donc plus de 140 jours pour utiliser la totalité du stock.

Une autre est que le monde consomme 100 millions de barils par jour, donc les 50 millions de barils qui seraient libérés par le mouvement coordonné ne signifient rien dans le grand schéma des choses. Bien que la transition vers des sources d'énergie alternatives ne se fasse pas du jour au lendemain, la demande de pétrole est là pour rester. Par conséquent, 100 $/baril sont non seulement possibles mais tout à fait probables, à moins que davantage d'offre n'arrive sur le marché (par exemple, le pétrole iranien, les Saoudiens pompant davantage, les nouveaux accords de l'OPEP+, etc.).