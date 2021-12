Le prix du pétrole brut WTI a rebondi sur un support dynamique. Alors, qu'arrive-t-il maintenant que l'OPEP voit la demande mondiale totale de pétrole en 2022 augmenter de 4,3% ?

Le prix du pétrole a poursuivi sa remontée en 2021 alors que l'économie mondiale se remettait de la crise pandémique. Toutes les corrections ont été achetées car la demande a dépassé l'offre.

À un moment donné, l'action des prix était si haussière qu'elle menaçait de dépasser le niveau clé de 100 $. Cependant, dans la dernière partie de l'année commerciale, le pétrole s'est corrigé pour revenir à 60 $. Puis, après s'être négocié près du niveau de 85 $, il a baissé, déclenchant également une vente massive sur les marchés boursiers.

Néanmoins, il a trouvé un soutien là où il était censé être – à un niveau dynamique. Un niveau dynamique est celui qui « suit » le prix et, dans ce cas, il est donné par la ligne de tendance projetée qui relie les deux plus bas précédents. Par conséquent, bien qu'au-dessus du support dynamique, le prix du pétrole est haussier, car la série de hauts et de bas plus élevés reste intacte.

Alors, qu'arrive-t-il ensuite pour le prix du pétrole brut WTI maintenant qu'il a rebondi sur un support dynamique ? Selon l'OPEP, la demande de pétrole est sur le point de croître l'année prochaine alors que la reprise économique mondiale se poursuit.

L'OPEP estime la demande mondiale de pétrole à plus de 100 millions de barils par jour (mb/j)

Les perspectives pétrolières mondiales devraient s'améliorer en 2022. Cette année, la demande mondiale de pétrole est estimée à 96,63 (mb/j), et devrait augmenter à 100,79 mb/j, selon le dernier rapport sur le marché du pétrole publié par l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole).

Les États-Unis sont à nouveau aux commandes, avec une demande totale de pétrole pour l'année prochaine en hausse de 4,51%. Parce qu'il s'agit de la plus grande économie du monde, cela aura un impact positif sur la croissance mondiale.

Par conséquent, le prix du pétrole devrait être soutenu en cas de baisse, si l'économie mondiale n'est pas touchée par une nouvelle vague de COVID-19.

100 $/baril – le prochain niveau majeur

Le tableau technique reste haussier tandis que le prix reste au-dessus du support dynamique haussier. Pourrions-nous voir 100 $/baril en 2022?

D'un point de vue technique, nous ne devons pas exclure une telle possibilité. Après tout, aucune résistance importante n'est présente et le nombre rond reste un élément clé pour l'action future des prix.