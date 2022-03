Le prix de l'or se négocie à près de 2 000 $ sur la fuite des investisseurs vers la sécurité. Les craintes d'une inflation encore plus élevée ont déclenché une reprise des actifs refuges tels que l'or.

La guerre en Europe de l'Est a déclenché une vague sans précédent de sanctions des nations occidentales contre la Russie. En plus de limiter les actions de la banque centrale russe, les sanctions sont également venues du secteur privé, car de nombreuses entreprises ont simplement fermé leurs opérations dans le pays, même à un coût financier élevé.

Au cours du week-end, des discussions ont commencé entre les membres de l'OTAN pour trouver un moyen de contourner les approvisionnements en pétrole et en gaz de la Russie. La nouvelle a déclenché une forte hausse du prix du pétrole, le prix du brut WTI ayant ouvert en forte hausse.

Mais cela a également déclenché une hausse des métaux précieux, comme l'or. Les craintes d'une inflation encore plus élevée ont poussé les investisseurs à se tourner vers l'or, et le métal jaune se négocie désormais près de la barre des 2 000 dollars.

Est-il prudent de continuer à acheter à ces niveaux ? Selon la perspective technique, l'or est prêt à faire une nouvelle tentative à des niveaux record.

Le triangle haussier s'est terminé à 1 800 $

L'or s'est découplé des marchés financiers l'année dernière. Alors que le marché boursier continuait de donner, l'or a sous-performé et a livré des résultats négatifs sur l'année.

Mais il s'est avéré que l'or n'a fait que se consolider. Il a formé un triangle contractant qui s'est récemment cassé plus haut. Le triangle s'est terminé à 1 800 $, et au moment où le prix a dépassé la ligne de tendance supérieure, le prix de l'or n'a plus régréssé.

L'or à 2 000 $ semble cher, mais si nous ajustons le prix en fonction des anticipations d'inflation et de la dynamique des marchés financiers mondiaux, un mouvement au-dessus du précédent record est très probable. L'inflation aux États-Unis a atteint des niveaux jamais vus depuis quatre décennies, même avant la guerre en Europe de l'Est.

Maintenant que la guerre affecte l'approvisionnement mondial en pétrole, la hausse des prix du pétrole alimentera davantage l'inflation. Ainsi, les investisseurs à la recherche d'une couverture contre la hausse des prix des biens et services ajouteraient probablement de l'or à leurs portefeuilles.