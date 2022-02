Meta Platforms (NASDAQ:FB), la société mère de Facebook, a publié ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021 hier après les heures de marché. L'action a plongé de plus de 20 % en raison de la perte de bénéfices et de la faiblesse des prévisions.

L'une des conférences téléphoniques les plus attendues cette semaine était Meta Platforms, la société mère de Facebook. Le géant de la technologie a gravement manqué les attentes en matière de bénéfices, se dissociant de ses rivaux qui ont facilement annoncé des bénéfices plus solides et de solides prévisions futures.

En conséquence, le cours de l'action a chuté de plus de -20 %, les investisseurs étant effrayés par l'intensification de la concurrence, la faiblesse des prévisions et la perte de bénéfices. De plus, la croissance des utilisateurs au quatrième trimestre a également été inférieure aux attentes.

La chute du titre a conduit l'entreprise à perdre 180 milliards de dollars de part de marché.

Faits saillants du quatrième trimestre 2021 de Meta

Bien que l'entreprise ait enregistré une augmentation de 20 % de ses revenus en glissement annuel, ses coûts et dépenses totaux ont augmenté encore plus rapidement : en hausse de 38 % en glissement annuel. Ainsi, le résultat opérationnel recule de -1 %.

Une autre tournure négative dans l'appel aux résultats d'hier est venue du bénéfice net et des bénéfices dilués. Meta a annoncé une baisse de son bénéfice net de -8 %, ce qui a entraîné une baisse correspondante de -5 % du bénéfice dilué par action.

Les investisseurs ont été surpris d'apprendre que le nombre d'utilisateurs de Facebook avait diminué pour la première fois. Le choc a été si grand que d'autres sociétés de médias sociaux ont également pris un coup, car les actions de Snap, Twitter et Pinterest ont également chuté. Même le marché de la crypto-monnaie a été affecté par la chute des jetons métavers.

Comment les analystes ont-ils réagi aux résultats manqués ?

Les analystes ont immédiatement réagi. Par exemple, JPMorgan a déclassé l'action à détenir avec un objectif de cours de 284 $.

Cependant, tout le monde n'a pas eu une réaction négative aux gains. Prenez Goldman Sachs, par exemple, qui a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 355 $ pour le cours de l'action de Meta.

Dans l'ensemble, Meta a manqué les attentes et le passage après les heures de bureau a entraîné l'effacement de tous les gains réalisés l'année dernière. Les rivaux dans le domaine de la technologie continuent de croître, comme le montre Alphabet, qui a enregistré d'excellents résultats au quatrième trimestre.

Le cours de l'action Meta a culminé à 380 $ en 2021 et suit une tendance à la baisse depuis septembre dernier. Il a rebondi temporairement du support horizontal dans la zone de 300 $, mais ce support a disparu depuis longtemps après les faibles revenus d'hier.