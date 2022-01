Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) a annoncé hier des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021. Cependant, le titre a plongé sur de faibles prévisions, car les services de streaming concurrents ont affecté la croissance.

Netflix est l'une des entreprises qui a surperformé pendant la pandémie de COVID-19. Le géant du streaming en ligne a construit une marque mondiale avec des centaines de millions d'abonnés et des émissions qui ont acquis une reconnaissance internationale et remporté de nombreux prix internationaux.

Comme la pandémie a limité la mobilité, les gens ont passé plus de temps en ligne. En conséquence, les services de streaming en ont profité et le cours de l'action de Netflix a atteint des niveaux record. Il s'est échangé jusqu'à 700 $ en novembre 2021, lorsque les craintes de la variante omicron ont fait grimper les actions «pandémiques».

Cependant, entre-temps, les craintes se sont estompées et le titre a donc souffert. Hier, Netflix a publié ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021, et le cours de l'action a chuté de plus de 20 % dans les échanges après les heures normales de bureau.

Faits saillants des résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021

Netflix a fourni des résultats meilleurs que prévu – il a dépassé les attentes du marché en termes de BPA et de revenus. Les revenus, par exemple, ont augmenté de 16 % en glissement annuel, et les prévisions pour le prochain trimestre indiquent qu'ils augmenteront encore de 10,3 %.

Ce ne sont pas les bénéfices réels qui ont conduit à la chute des actions, mais les prévisions. Par exemple, les investisseurs craignent que la croissance des abonnés ne stagne. Ou que les services de streaming concurrents gagnent des parts de marché. Couplé aux heures de marché illiquides lorsque les prévisions ont été publiées, nous avons une bonne explication de l'effondrement du cours de l'action.

Un dollar fort a nui à la marge opérationnelle

L'un des détails les plus intéressants de l'appel aux résultats d'hier était la mention d'un dollar fort. Netflix gagne environ 60% de ses revenus en dehors des États-Unis, mais a la plupart de ses dépenses aux États-Unis. Par conséquent, la société a estimé que l'appréciation du dollar américain en 2021 a entraîné un coût d'environ 1 milliard de dollars de revenus attendus pour 2022, soit une baisse d'environ 2 % de la marge d'exploitation.

Que disent les graphiques ? L'image technique semble faible, mais un soutien majeur nous attend. Le cours de l'action s'est consolidé autour de 500 dollars pendant plus d'un an avant la cassure haussière, et cette zone de consolidation pourrait s'avérer un soutien.

Dans l'ensemble, les actions de Netflix ont déclenché quelques arrêts dans les échanges après les heures normales de bureau. Ce n'est pas le seul titre "pandémique" sous pression, et il sera intéressant de voir ce que les jours jusqu'à la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine apporteront.