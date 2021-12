Constellation Brands (NYSE:STZ) est l'une des premières sociétés à publier ses résultats trimestriels l'année prochaine. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 2,84 $ sur le trimestre.

Au début de l'année prochaine, Constellation Brands publie ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2022. Plus précisément, le 6 décembre à 10 h 30 HNE , la conférence téléphonique sur les résultats commence.

Les acteurs du marché s'attendent à un BPA de 2,84 $ sur le trimestre, et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en février 2023 est de 9,3 milliards de dollars. Constellation Brands a battu son chiffre d'affaires au cours des cinq derniers trimestres, mais a raté le BPA au cours des deux derniers.

Il s'agit d'une société qui verse des dividendes avec un rendement du dividende à terme de 1,25 % et un taux de croissance du dividende sur cinq ans de 14,95 %. Il verse un dividende trimestriel et le ratio de distribution des dividendes est de 30,29%.

Et la photo technique ?

Le cours de l'action s'est principalement consolidé en 2021, comme le montre le graphique ci-dessous. Il est en hausse de 11,41% depuis le début de l'année mais se consolide près des plus hauts. De plus, la configuration horizontale ressemble à une formation de drapeau haussier, pointant vers plus de hausse au cours de la période à venir. Une cassure nette de 250 $ devrait déclencher davantage de hausse. D'un autre côté, une baisse en dessous de 200 $ invaliderait le scénario haussier.

Que disent les analystes du cours de l'action Constellation Brands ?

La plupart des analystes sont optimistes, comme en témoigne le nombre d'analystes émettant des notes d'achat. Sur les 52 analystes qui surveillent la société, 33 ont des notes d'achat, 18 des notes neutres et 1 a émis une note de vente.

Plus récemment, le cours de l'action Constellation Brands a été relevé pour acheter chez HSBC avec un objectif de cours de 262 $ et l'objectif de cours le plus élevé parmi les analystes est de 305 $.

La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 53,38 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 34,56 %. De plus, la marge EBIT (TTM) dépasse la médiane du secteur d'un énorme 232,5%, ce qui rend le cours de l'action attractif.

En parlant de valorisation, Constellation Brands est relativement cher si l'on considère le ratio P/E Non-GAAP (TTM) de 25,37. Il dépasse la médiane du secteur de 25,65 %, et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles le cours de l'action a sous-performé en 2021.

Avec une capitalisation boursière de 45,64 milliards de dollars, Constellation Brands a une valeur d'entreprise de 56,44 milliards de dollars et emploie 9 300 personnes.