Le pétrole brut WTI est en baisse de plus de 20 % par rapport à ses sommets, entrant officiellement en territoire baissier. De plus, la réunion de l'OPEP+ de cette semaine s'est terminée dans les limbes, car elle se poursuit jusqu'en janvier.

Le pétrole a connu une formidable reprise au cours des dix premiers mois de l'année. Il a continué à atteindre de nouveaux sommets plus élevés, s'échangeant au-dessus de 84 $ fin octobre et incitant les commerçants à se demander si 100 $ sont possibles cette année.

Mais la zone de 84 $ s'est avérée offrir une résistance difficile. Un triple sommet (c'est-à-dire un modèle d'inversion) s'est formé et, après son achèvement, le prix du pétrole brut WTI s'est tout simplement effondré.

Il est rapidement entré en territoire baissier. Lorsque le prix d'un actif baisse de plus de 20 % par rapport à ses sommets, on dit qu'un marché baissier commence. Dans le cas du prix du pétrole brut WTI, 20% serait d'environ 67 $, et le marché est tombé en dessous à la fin de novembre.

Est-il prudent d'acheter du pétrole maintenant qu'il est officiellement dans un marché baissier ?

Le tableau technique appelle à la prudence

Les traders à contre-courant peuvent vouloir acheter la baisse des prix du pétrole brut, mais la prudence est de mise. Bien que le coin descendant, un modèle de retournement haussier, soit tentant, il peut également agir comme un modèle de continuation. En tant que tel, une approche plus conservatrice est souhaitable, et un mouvement au-dessus de 72 $ permettrait aux taureaux de reprendre le contrôle.

L'OPEP+ détient la clé

Cette semaine, l'accent a été mis sur la réunion de l'OPEP+. Cela a commencé hier, le 1er décembre, et il était consacré aux questions administratives internes. Autrement dit, rien de nouveau en termes d'offre et de demande, mais aujourd'hui apporté quelques détails intéressants.

Le communiqué de l'OPEP+ a montré que le cartel avait accepté d'augmenter la production de pétrole de 400 000 barils/jour pour janvier, mais avec une mise en garde. De manière inattendue, le document indique que la réunion "reste en session". En d'autres termes, cela signifie que la réunion n'est pas officiellement close et reste en cours, et que la politique peut donc changer à tout moment.

Il semble que le cartel joue un jeu d'attente concernant la nouvelle variante du coronavirus, Omicron, et son impact sur l'économie mondiale. Si l'OPEP+ devait intervenir, elle n'hésitera pas, car elle reste en session jusqu'au 4 janvier, pendant 33 jours.