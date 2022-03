L'AUD/USD rebondit malgré la hausse des taux de la Fed et les commentaires bellicistes. Alors est-il sûr d'acheter le dollar australien après le récent rallye ?

L'une des réactions les plus étranges du marché s'est produite récemment dans le monde des changes – les pertes du dollar américain contre les devises "en baisse" tandis que les gains contre le yen japonais.

La guerre russo-ukrainienne a rompu toutes les corrélations. C'est la seule façon d'expliquer les divergences sur le marché des devises et pourquoi le dollar ne gagne que contre certaines devises et s'affaiblit contre d'autres.

Quoi qu'il en soit, malgré la hausse du taux des fonds par la Réserve fédérale des États-Unis, la paire AUD/USD s'est redressée. En fait, le rallye dans la discussion ici a commencé juste pendant la conférence de presse de la Fed après la hausse de la semaine dernière.

Un motif en coin descendant soutient la thèse haussière

2022 a commencé avec un dollar américain fort dans tous les domaines. L'AUD/USD a atteint un nouveau plus bas, mais il a trouvé un support au niveau d'environ 0,7.

Ce faisant, il a complété un motif en coin descendant. La cassure subséquente du bord supérieur était haussière, car la cassure de la ligne de tendance 2-4 implique la fin du modèle.

De plus, en le retestant avant la hausse des taux de la Fed, l'AUD/USD a fourni le meilleur signal à contre-courant aux traders désireux de prendre l'autre côté du marché.

Les coins descendants sont généralement retracés à au moins 50 % et la plupart du temps, un retracement complet s'ensuit. En tant que tel, le biais reste biaisé et il ne faut pas être surpris de voir la paire AUD/USD courir vers un nouveau plus haut au-dessus de 0,8.

Forte corrélation avec les marchés actions américains

Une chose est sûre, la paire AUD/USD est fortement corrélée avec les marchés actions américains. Les hausses de taux devraient nuire aux actions, mais la hausse de taux de 0,25 % est hors contexte car l'inflation est extrêmement élevée aux États-Unis.

Par exemple, l'inflation en glissement annuel aux États-Unis était de 7,9 % – la plus élevée depuis quatre décennies. Pourtant, la Fed a choisi de le combattre avec une hausse des taux de 0,25 %.

Si les données d'inflation pour mars montrent une augmentation annuelle supérieure à 0,25 %, ce qui est probable, alors la hausse des taux de la Fed sera littéralement compensée.

Dans l'ensemble, le dollar américain est faible face aux devises "down under", et la paire AUD/USD semble haussière. Ne serait-il pas ironique que le dollar américain continue de s'affaiblir malgré le début d'un nouveau cycle de resserrement monétaire par la Fed ?