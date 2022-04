La RBA fait une déclaration belliciste, envoyant le dollar australien plus haut. Alors est-il sûr d'acheter le dollar australien ?

La première banque centrale à communiquer sa décision de politique monétaire en avril a été la Reserve Bank of Australia (RBA). Bien qu'il n'ait pas encore augmenté le taux de change, il a fait une déclaration belliciste, envoyant le dollar australien plus haut.

Le taux de trésorerie en Australie est à son niveau minimum, 0,1%, abaissé lors de la pandémie de COVID-19. Mais la banque centrale craint que les prix des biens et services n'augmentent beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'ont déjà fait, et elle a donc suggéré que la normalisation de sa politique monétaire se rapproche.

Pour le dollar australien, la nouvelle n'était qu'une raison d'aller encore plus haut. Le dollar australien a fait l'objet d'une offre contre ses pairs depuis plusieurs semaines maintenant – il a gagné contre l'euro en raison du conflit en Europe de l'Est, mais il a également gagné contre le dollar australien même si la Réserve fédérale a déjà relevé le taux des fonds.

Faits saillants concernant la décision de la RBA

L'inflation a atteint 3,5 % en glissement annuel en Australie et est devenue une préoccupation pour la RBA. Cependant, la croissance des salaires ne s'est pas accélérée et la RBA n'a donc pas vu la nécessité d'augmenter le taux de change lors de cette réunion.

Néanmoins, la tendance à l'inflation ne s'atténuera pas. La banque centrale s'attend à une inflation plus élevée dans les mois à venir, et si les données le confirment, elle se tient prête à agir.

En conséquence, le dollar australien s'est apprécié par rapport à ses pairs. Il s'est récemment échangé avec une tonalité d'offre contre le dollar américain, et l'annonce de la RBA a déclenché une cassure au-dessus de 0,76. Le marché a dépassé le plus haut inférieur précédent, suggérant ainsi qu'un retournement haussier est déjà là.

À l'avenir, la consolidation récente semble être un fanion. Si cela est vrai, le mouvement mesuré suggère que nous pourrions voir le taux de change AUD/USD à 0,78 et plus tôt que tard.

Dans l'ensemble, la RBA a fait une déclaration belliciste. Elle suit la trajectoire de la Fed, même si l'inflation en Australie est loin d'atteindre les niveaux observés aux États-Unis.