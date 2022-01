Le dollar américain évolue dans des fourchettes étroites avant le rapport NFP de vendredi. Les données publiées cette semaine montrent une image mitigée, et les marchés attendent les minutes de la Fed qui seront publiées plus tard dans la session nord-américaine.

Comme prévu, la première semaine de bourse de l'année a commencé sur une note lente, étant donné que les banques ont été fermées dans de nombreux pays développés. Mais les choses vont changer à l'approche de la seconde moitié de la semaine de négociation, alors que les livres de paie non agricoles ou NFP sont publiés vendredi.

Avant la publication, l'élan se renforce sur les marchés financiers. Au cours des trois premiers jours de bourse de la semaine, les traders se sont concentrés sur les indices donnés par d'autres rapports concernant la situation de l'emploi aux États-Unis. Jusqu'à présent, une image mitigée a été révélée par les rapports ISM Manufacturing, JOLTS et ADP.

Avant de discuter des trois, examinons le tableau technique. Comme indiqué ci-dessous, l'indice du dollar se situe dans une fourchette étroite depuis fin novembre, alors que les investisseurs attendent plus d'indices de la Fed. Nous en saurons peut-être plus sur les débuts des plans de la Fed aujourd'hui, car le procès-verbal de la réunion précédente est attendu dans quelques heures.

ISM Manufacturing déçu

Publié hier, l'indice ISM manufacturier a baissé en décembre de 2,4 points à 58,7. Alors que l'indice est en baisse, deux choses indiquent que la force continue. Premièrement, l'indice est bien au-dessus du territoire d'expansion, marqué par le niveau 50. Deuxièmement, la composante emploi est en hausse de 0,9 point pour atteindre 54,2. Par conséquent, un point positif pour le rapport NFP de vendredi.

JOLTS manqué

JOLTS a manqué les attentes. JOLTS est l'acronyme de l'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre, et la publication de cette semaine indique que les offres d'emploi ont chuté en novembre et que le nombre de démissions a atteint un niveau record.

ADP a dépassé les attentes

Une dynamique encourageante sur le marché de l'emploi est venue de l'ADP ou du rapport sur les salaires privés. Publié plus tôt dans la journée, il a montré que l'emploi privé a gagné 807 000 nouveaux emplois en décembre, bien plus que prévu par le marché.

Cependant, la force du marché du travail en décembre peut ne pas révéler le véritable impact de la variante Omicron, car il reste à voir. Par conséquent, interpréter le rapport du NFP vendredi prochain serait aussi délicat que délicat.