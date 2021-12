L'indice S&P 500 est de retour à des niveaux record malgré le fait que la Réserve fédérale des États-Unis ait fait une déclaration plus belliciste que le marché ne l'avait prévu. Alors, est-il prudent de continuer à acheter des actions une fois que l'indice est revenu à des niveaux record ?

La dernière réunion de la Réserve fédérale de l'année est derrière nous, et la Fed a fait une déclaration et une conférence de presse bellicistes. Pourtant, malgré le fait qu'une Fed hawkish pèse généralement sur les actions, les actions sont de retour à des sommets historiques. L'indice S&P 500, illustré ci-dessous, vient d'afficher un nouveau record, les investisseurs ignorant le message de la Fed.

Qu'a dit la Fed ?

La Fed a fait une déclaration belliciste en décembre. Premièrement, il a laissé les taux inchangés. C'était une évidence, dans le sens où Jerome Powell a déclaré à plusieurs reprises qu'aucune hausse de taux n'est possible tant que le programme d'assouplissement quantitatif de la Fed est toujours en cours.

Deuxièmement, il a doublé la vitesse de réduction de l'assouplissement quantitatif à 30 milliards de dollars/mois (20 milliards de dollars du Trésor et 10 milliards de titres adossés à des créances hypothécaires. Troisièmement, il ne fait plus référence à l'inflation comme transitoire mais élevée.

Ainsi, le marché a commencé à intégrer une hausse des taux dès le mois de mars prochain, puis une hausse par trimestre. Jusqu'à présent, le consensus était que la Fed n'augmenterait que deux fois en 2022. Cependant, le graphique à points d'hier montre trois hausses de taux en 2022, trois autres en 2023 et deux en 2024. Par conséquent, un message belliciste.

Pourquoi les actions ont-elles sauté sur un message belliciste ?

Malgré le message belliciste, le marché s'est concentré sur ce qui se passe maintenant et non sur ce qui se passera dans le futur. La réalité est que l'assouplissement de la Fed se poursuit – il n'a fait que ralentir, car la banque centrale continue d'acheter des actifs, bien qu'à un rythme plus lent.

En termes simples, l'inflation est à son plus haut depuis quarante ans, le chômage est à 4,2 % et les actions augmentent de 25 % par an. Pourquoi le besoin d'assouplir alors qu'il y a plus de 1 500 milliards de dollars de liquidités excédentaires et que le système bancaire ne peut pas l'utiliser ? L'assouplissement quantitatif est bon pour les actions, et tant que la Fed continue d'acheter des actifs, les actions devraient continuer à grimper vers de nouveaux sommets.

L'image technique du S&P 500 laisse présager une hausse

Le tableau technique semble également haussier. Premièrement, l'indice S&P 500 est toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière. Deuxièmement, il a formé une figure inversée de la tête et des épaules avant d'atteindre un nouveau sommet. La combinaison des deux points à plus de force dans les semaines à venir, et donc le chemin de moindre résistance reste à la hausse.