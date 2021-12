La paire de devises NZD/USD s'est corrigée pendant la majeure partie de l'année. Maintenant qu'il a atteint une zone de confluence fournissant un soutien, il a fortement rebondi. Est-il prudent de continuer à l'acheter ?

Le dollar américain s'est redressé en 2021 malgré un début d'année commerciale sur une note faible. Il a littéralement gagné contre tous ses pairs – contre certains plus, contre d'autres moins. Dans tous les cas, il a surperformé ses pairs du G10 alors que la communauté financière recherchait la sécurité de la monnaie de réserve mondiale.

Alors que dans certains cas, la tendance baissière était agressive (c'est-à-dire EUR/USD), dans d'autres cas, comme le taux de change NZD/USD, la correction par rapport aux plus hauts de 2021 ressemble davantage à un modèle de continuation. Plus précisément, cela ressemble à un drapeau haussier et le marché a rebondi dès une zone de confluence donnée par un support horizontal et dynamique.

Zone de confluence forte offrant un soutien

L'image technique soutient davantage la hausse. Le marché a atteint une zone de confluence donnée par un support horizontal et un support dynamique.

D'une part, le prix est soutenu par une zone de résistance horizontale précédente formée au second semestre de l'année dernière. Un triangle de contraction haussier montre comment l'action des prix a généré de l'énergie pour briser la résistance et elle s'est redressée jusqu'à 0,74. Maintenant que la résistance s'est transformée en support, le marché a rebondi.

D'un autre côté, l'action des prix a atteint le bord inférieur d'un possible motif de drapeau haussier. Il en faut plus pour que le modèle soit confirmé, mais le rebond semble constructif.

La RBNZ a commencé à resserrer sa politique monétaire

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) est l'une des banques centrales qui a relevé le taux d'intérêt au début du cycle de reprise économique. En octobre dernier, il a relevé le taux officiel de trésorerie de 0,25% à 0,50% par rapport à sa limite inférieure. Il s'en est suivi rapidement d'une autre hausse des taux lors de la prochaine réunion de novembre, de sorte que le taux d'intérêt est désormais de 0,75% – bien plus élevé que dans d'autres parties du monde. Le resserrement de la politique monétaire favorise une devise plus forte, de sorte que le dollar néo-zélandais est également haussier de ce point de vue.

0,70 métiers à tisser

Pour en revenir à l'image technique, le niveau de 0,7 ressemble à un niveau pivot. Une clôture quotidienne au-dessus du niveau signifie que les pressions du marché contre le bord supérieur du drapeau haussier et une cassure là-bas impliquent une force supplémentaire en 2022.