L'indice S&P 500 a augmenté de plus de 25 % en 2021, sans doute l'une des meilleures années de l'histoire du marché boursier américain. Alors, qu'est-ce que l'année prochaine après un grand retour annuel ?

Malgré la pandémie de COVID-19, le marché boursier américain a connu l'une des meilleures années de son histoire, comme en témoigne l'indice S&P 500. Il a enregistré 26,9% sur l'année, une performance impressionnante à tous égards.

L'indice a atteint 70 nouveaux sommets historiques l'année dernière, plus que les décennies des années 1970 et 2000 combinées. De plus, dans le même temps, le drawdown maximum n'était que de -5,2%.

Qu'apportera 2022 ? Cet article tente de répondre à la question en examinant la perspective de l'analyse technique et les données historiques.

L'indice S&P 500 est en résistance dynamique

Le marché boursier américain a terminé 2021 près de ses niveaux records. Rien n'a effrayé les investisseurs, à commencer par la pandémie de COVID-19 et jusqu'à la baisse de la Fed. Au lieu de cela, le marché s'est redressé et a généré des rendements supérieurs à 25 %.

Mais le tableau technique offre deux indices baissiers. Premièrement, le marché a terminé l'année précédente à une résistance dynamique, donnée par une ligne de tendance haussière. Deuxièmement, une configuration en coin montant signale au moins un retour vers un support dynamique, tel qu'indiqué par le bord inférieur de la configuration. Par conséquent, les acheteurs devraient s'attendre à ce que les acheteurs interviennent en dessous de 4 700, mais également à une clôture au-dessus de la résistance dynamique. D'un autre côté, une chute en dessous de 4 560 points mettra les ours aux commandes.

85 % de chances d'obtenir des rendements positifs en 2022

Bien que les performances de 2021 soient tout simplement impressionnantes, il y a de bonnes raisons que les rendements positifs se poursuivent cette année. Selon les données historiques, lorsque les rendements sont supérieurs à 25 %, c'est un bon signe pour l'année prochaine.

Plus précisément, il y a 85,7% de chances que le marché boursier délivre un rendement positif en 2022, avec un gain moyen de 9,2% et une médiane de 11,8%. Par conséquent, alors que l'indice S&P 500 n'a jamais gagné autant l'année suivante après avoir réalisé des gains > 25 %, il a réalisé plus de 11 % en moyenne.

Pour résumer, il y a de fortes chances que les investisseurs achètent n'importe quelle baisse. Si l'histoire nous dit quelque chose, elle suggère que d'autres gains nous attendent.