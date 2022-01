Le S&P 500 est en baisse de plus de 100 points par rapport à ses sommets. L'indice peut-il rebondir sur un rapport NFP plus fort que prévu ?

La nouvelle année boursière a commencé avec des actions poussant contre des niveaux record, mais l'euphorie initiale s'est rapidement terminée. Au moment de la rédaction de cet article, l'indice S&P 500 est en baisse de plus de 100 points par rapport à ses sommets, alors que les minutes de la Réserve fédérale publiées hier montrent une Fed plus belliciste que ne l'avaient prévu les acteurs du marché.

Mais la position belliciste de la Fed n'est pas une nouveauté pour le marché. Après tout, les indications prospectives ont signalé l'affaiblissement et le resserrement des conditions financières bien à l'avance. En tant que tel, les investisseurs achèteront-ils la baisse actuelle ? De plus, le rapport NFP sera-t-il haussier pour les actions ?

Le tableau technique semble mitigé à ce stade. Alors qu'il est à l'intérieur d'un biseau ascendant, le marché peut encore faire de nouveaux sommets plus élevés et des sommets plus bas. Cependant, une cassure en dessous de la zone clé des 4 600 entraînerait des problèmes pour les actions américaines, indépendamment de ce que montre le rapport NFP.

En parlant du rapport NFP, il est attendu pour demain, et les premières indications suggèrent un rapport solide pour décembre. Premièrement, la croissance de l'emploi s'est poursuivie dans les petites entreprises américaines en décembre. Deuxièmement, les salaires privés publiés hier ont brisé les attentes.

La croissance de l'emploi se poursuit dans les petites entreprises américaines

L'un des rapports sur l'emploi les plus surveillés cette semaine était la surveillance de l'emploi des petites entreprises Paychex/HIS Markit . Publié le 4 janvier, le rapport a montré que la croissance de l'emploi s'est poursuivie dans les petites entreprises américaines en décembre.

L'indice des emplois dans les petites entreprises est passé à 100,94 en décembre, le plus élevé depuis août 2014. De plus, les employeurs augmentent les salaires et les travailleurs en bénéficient. En d'autres termes, la reprise après le ralentissement de la COVID-19 se poursuit et le rapport est de bon augure pour les salaires non agricoles.

Rapport de paie privé solide

Le rapport ADP publié hier montre l'évolution du nombre de personnes employées, à l'exclusion de l'industrie agricole et du gouvernement. Il est toujours publié deux jours avant le rapport NFP, et il offre une estimation éclairée de ce que le rapport NFP montrera. Les données d'hier ont dépassé les attentes, avec 807 000 nouveaux emplois, presque le double du nombre attendu.