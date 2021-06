Le monde est confronté à une pénurie sans précédent d’unités de traitement graphique (GPU), alimentée principalement par le minage d’Ethereum. Les développements dans le domaine des crypto-monnaies font grimper les prix des GPU d’occasion.

Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie après le Bitcoin. Elle est considérée par de nombreux traders et investisseurs comme plus utile que le Bitcoin et comme ayant un objectif plus large, tel que le support des applications distribuées et des contrats intelligents.

Étant donné que de nombreux courtiers Forex offrent à leurs clients un accès à d’autres marchés que le FX traditionnel, il est intéressant de discuter des performances récentes d’Ethereum et de sa relation étroite avec les pénuries de GPU dans le monde.

Le marché des crypto-monnaies a pris un grand coup lorsque Elon Musk, le PDG de Tesla, a annoncé que l’entreprise n’accepterait pas les Bitcoins pour le paiement de ses voitures. L’explication de Musk était que le Bitcoin utilise d’énormes quantités d’énergie, principalement générées par des combustibles fossiles dans des endroits comme la Chine.

Sans surprise, les investisseurs ont tourné leur attention vers d’autres crypto-monnaies. Ethereum était le choix évident, car il s’agit de la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Elle ne consomme pas de grandes quantités d’énergie comme le Bitcoin, mais sa popularité accrue a déclenché une pénurie de puces ou de GPU.

Les prix des GPU montent en flèche en raison du minage d’Ethereum

Le marché des GPU est généralement tiré par les nouvelles technologies. Les nouveaux développements dans l’industrie signifient que les anciennes puces, principalement utilisées dans l’industrie du jeu, doivent être remplacées rapidement par de nouvelles versions plus performantes.

Mais les récents développements dans le domaine des crypto-monnaies ont entraîné une augmentation des prix des GPU, tant pour les nouvelles que pour les anciennes puces. La hausse des prix du Bitcoin et d’Ethereum au cours des six derniers mois a incité les investisseurs à consacrer davantage de ressources au minage des crypto-monnaies.

Le minage n’est rentable que lorsque le prix dépasse un certain niveau – un niveau qui couvre les dépenses engagées dans le processus. Alors que la hausse du Bitcoin pendant la pandémie COVID-19 de 2020 a été fortement médiatisée, Ethereum a surperformé.

Rien qu’en 2021, le cross ETH/BTC a quadruplé en valeur, ce qui suggère un intérêt plus fort pour Ethereum que pour le Bitcoin de la part de la communauté des investisseurs particuliers et institutionnels. Dans le même temps, le prix d’Ethereum a suivi la tendance baissière observée sur le Bitcoin.

Cependant, les prix des GPU n’ont pas encore baissé, ce qui alimente l’espoir des acheteurs d’Ethereum que la tendance à la hausse reprendra bientôt. Mais si les prix des GPU commencent à baisser aussi, cela suggère que nous pourrions être dans une tendance baissière des crypto-monnaies plus profonde que beaucoup de fans aiment à l’admettre.