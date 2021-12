La zone de support clé s'est tenue lors de la récente tentative de baisse, et l'EUR/JPY est sur le point d'atteindre 130. Qu'apportera 2022 ?

Les paires de yens japonais sont les plus actives sur le tableau de bord FX, avec seulement une semaine de trading dans l'année. Une telle inactivité est normale pendant les vacances, et elle est reflétée par la paire EUR/USD, qui s'échange près du niveau de 1,13 depuis près d'un mois maintenant.

Alors que l'EUR/USD reste immobile, l'action des prix de la paire EUR/JPY est entraînée par l'USD/JPY, qui se négocie près de ses plus hauts annuels et est actuellement responsable du retournement de la paire EUR/JPY.

L'EUR/JPY restera enchère au-dessus du niveau de support clé

La paire croisée EUR/JPY est l'une des paires les plus activement négociées sur le marché des changes. Il a commencé l'année en se consolidant en dessous de la zone des 127, pour ensuite casser à la hausse peu de temps après le début de l'année commerciale.

À partir de ce moment, il n'a pas regardé en arrière jusqu'à ce qu'il atteigne les 133 ares. Il convient de noter ici que la paire EUR/USD a ouvert l'année de négociation au-dessus de 1,23 et a corrigé depuis. En d'autres termes, l'USD/JPY est à lui seul responsable de la tendance haussière observée sur le cross EUR/JPY.

Mais la zone 133 s'est avérée trop forte pour tenir au-dessus. En tant que telle, la paire a formé un modèle à double sommet qui menace de plus de faiblesse en 2022. Cependant, le niveau de support clé s'est maintenu lors de la première tentative et offre ainsi aux taureaux une raison de s'attendre à plus de force au cours de l'année à venir.

Le modèle à double sommet pourrait déclencher une tendance baissière en 2022

Un double sommet est un modèle de retournement baissier et les traders techniques attendent que le marché franchisse la ligne de cou avant d'être short. Coïncidence ou non, l'encolure n'est que le niveau de support des 127 clés mentionné précédemment. En tant que tel, un mouvement en dessous de la ligne de cou représente une rupture du niveau de support clé et, par conséquent, pourrait déclencher une certaine faiblesse en 2022.

Le mouvement mesuré du modèle indique une baisse à 122 une fois que l'action des prix passe en dessous de la ligne de cou. Si tel est le cas, attendez-vous à ce que ce soit le résultat de la faiblesse de l'euro ou d'une forte demande pour les qualités de valeur refuge du yen japonais.