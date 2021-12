L'EUR/JPY a touché un creux début décembre et il semble maintenant prêt pour une nouvelle tentative au niveau pivot de 130. La réunion de la BCE plus tard dans la journée se profile pour les paires d'euros.

Les traders européens se préparent pour l'un des événements les plus importants de décembre – la réunion de la BCE. Les paires d'euros n'ont rien fait en décembre jusqu'à présent, attendant plus d'orientations de Lagarde et du Conseil des gouverneurs.

La paire EUR/JPY reflète l'inaction mentionnée plus haut. Il s'est consolidé autour de 128 zones depuis fin novembre, se déplaçant sans direction. Cependant, il semble avoir été cassé à la hausse ces derniers temps, déclenché par la force persistante de l'USD/JPY et l'optimisme que la BCE signalera un virage belliciste, tout comme la Fed l'a fait hier.

EUR/JPY à double fond fin novembre/début décembre

Le tableau technique semble constructif pour les acheteurs EUR/JPY. La paire semble prête à remonter au niveau pivot de 130 avant la fin de l'année. Il s'agit d'un niveau clé pour la paire, visité plusieurs fois au cours de l'année, et qui attirera probablement l'action des prix à l'avenir.

Deux schémas haussiers justifient l'optimisme des haussiers. Tout d'abord, un double fond s'est formé fin novembre/début décembre. Un double fond est un modèle d'inversion et signale plus de force à venir. Deuxièmement, un triangle à la fin d'une tendance baissière s'est terminé récemment. Le mouvement plus haut signale la fin de la consolidation, et 130 pourrait n'être qu'un niveau intermédiaire sur la hausse de la paire.

PIB réel de la zone euro attendu à 4,5% en 2022

Les fondamentaux semblent également prometteurs pour l'EUR/JPY. La croissance du PIB de la zone euro est attendue à 4,5% en 2022 et 2,2% en 2023, tandis qu'en 2021, le PIB devrait atteindre un peu plus de 5,0%.

De plus, l'inflation sera plus élevée plus longtemps. Une inflation plus élevée forcera la banque centrale à agir le plus tôt possible et à relever le taux d'intérêt directeur. En revanche, il est peu probable que la Banque du Japon resserre sa politique de sitôt, offrant ainsi une autre raison d'être haussier sur la paire EUR/JPY.

D'un autre côté, la nouvelle vague de COVID pourrait faire dérailler la reprise économique. Le yen japonais est considéré comme une monnaie refuge, et donc une résurgence du taux d'infection peut déclencher une nouvelle fuite vers la sécurité. Dans ce cas, les investisseurs trouveront refuge dans les devises refuges, et l'EUR/JPY pourrait glisser. Si tel est le cas, 127,50 est le niveau à surveiller.