Le yen japonais fait des victimes sur le tableau de bord des devises, comme en témoigne la forte baisse du taux de change EUR/JPY. La paire croisée a fait un double top à 133, et depuis lors, elle a chuté de plus de 500 points de pips.

2021 a apporté un rallye dans les paires de yens japonais. En raison de la remontée des marchés boursiers américains, les investisseurs ont vendu le yen japonais dans tous les domaines.

Le rallye a été le plus visible sur la paire USD/JPY – il est passé de la zone 102 à plus de 115. Cependant, d'autres paires croisées, telles que la paire EUR/JPY vue ci-dessous, ont surperformé.

Pourtant, dans le cas du taux de change EUR/JPY, il a rencontré une forte résistance dans la zone des 133. Il a formé ce qui ressemble à un modèle à double sommet, et la récente baisse de 500 pips des dernières semaines met davantage de pression à la baisse.

Le support horizontal tient pour l'instant

Ce n'est pas la première fois que le marché réagit à un support horizontal dans la zone 128. En fait, c'est la zone d'où le marché a rebondi à la fin de l'été avant de menacer d'atteindre un nouveau sommet pour l'année.

Par conséquent, une clôture décisive en dessous de 128 mettrait plus de pression sur le marché à mesure que la configuration à double sommet deviendrait plus évidente. La rupture de la ligne de cou devrait déclencher davantage de faiblesse, car le mouvement mesuré de la configuration suggère une baisse à 123 et en dessous.

La hausse de l'inflation n'aide pas

Demain, nous aurons les données sur l'IPCH de la zone euro et des risques à la hausse qui pèsent sur les attentes du consensus. Aujourd'hui, nous avons vu que l'inflation espagnole et allemande continue d'augmenter, donc le consensus de 2,3% de demain pourrait être facilement dépassé.

Pourtant, la BCE n'envisage rien. Comme le suggère aujourd'hui Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, l'inflation est toujours considérée comme temporaire.

En tant que telle, la BCE n'est pas pressée de relever ses taux de sitôt, ce qui rend difficile l'achat de la monnaie commune en cas de baisse. Par conséquent, l'image fondamentale complète l'image technique, et une nouvelle faiblesse de l'EUR/JPY est à prévoir.

Si l'on ajoute à cela la possibilité pour les investisseurs de réaliser des bénéfices à l'approche de la fin de l'année de bourse, il est encore plus difficile d'envisager un rebond par rapport aux niveaux actuels.