Un modèle à double sommet suggère que plus de faiblesse est à venir. Un mouvement clair sous l'encolure du motif suggère davantage de baisse. Le niveau 130 agit comme un pivot.

Le taux de change EUR/JPY risque de former une configuration à double sommet. Un double sommet est un modèle d'inversion qui se forme au sommet d'une tendance haussière. Lorsque le prix rencontre une résistance horizontale, il échoue deux fois contre une zone. Dans le cas de la paire EUR/JPY, cette zone est 133-134 et récemment, le cross en a été à nouveau rejeté.

Les paires de yens japonais ont eu une tendance à la hausse en 2021. Il s'est avéré que le yen était l'une des devises les plus faibles du tableau de bord FX, et la seule chose qui empêchait le cross EUR/JPY de se redresser encore plus était l'euro qui était plus faible.

Hier, la paire EUR/USD est tombée sous les 1,15 en réaction à la hausse de l'inflation américaine. Le cross EUR/JPY réagit aux différents mouvements des deux paires principales qu'il représente – l'EUR/USD et l'USD/JPY. En d'autres termes, si l'EUR/USD baisse de 1% et que l'USD/JPY monte de 1%, la croix, l'EUR/JPY, reste plate ou inchangée.

Par conséquent, la corrélation inverse EUR/USD et USD/JPY doit changer pour que la configuration à double sommet se forme. L'une des deux majeures doit diverger. Par exemple, l'EUR/USD pourrait se consolider en dessous de 1,16 pendant un certain temps, et, au même temps, l'USD/JPY pourrait chuter à 108. De telles évolutions déclencheraient plus de faiblesse dans la paire EUR/JPY.

Que doit-il se passer ensuite pour que le double sommet soit confirmé ?

Quelques évènements doivent se produire pour que le modèle soit confirmé. Premièrement, une clôture quotidienne en dessous du niveau 130 est obligatoire. Ce niveau a agi comme un pivot, et il a agi à la fois comme résistance à la hausse du prix et comme support à la baisse.

Deuxièmement, le graphique ci-dessus montre que la zone 128 est critique pour la paire croisée EUR/JPY. C'est la zone à partir de laquelle la paire a rebondi récemment et nous devrions donc nous attendre à ce qu'elle serve de support à toute nouvelle tentative de la briser.

Enfin, une clôture journalière en dessous de 128 attirerait l'attention des traders sur la configuration à double sommet. À moins que nous ne voyions un tel mouvement, le double sommet n'est qu'une supposition. Mais une clôture quotidienne en dessous devrait déclencher plus de faiblesse, car les arrêts se situeront probablement en dessous du niveau clé.