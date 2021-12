L'EUR/USD s'échange bien au-dessus de 1,1350 dans ce qui semble être une contraction courte. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le rebond par rapport aux creux annuels ?

L'une des tendances les plus fortes en 2021 a été la baisse de la paire EUR/USD. Il est passé de 1,23 à 1,12 en raison à la fois de la force du dollar et de la faiblesse de l'euro.

Maintenant que la fin du mois de négociation et bientôt la fin de la négociation sont proches, la paire a rebondi de près de deux chiffres importants. Il se négocie confortablement au-dessus de 1.1350 et il semble bien enchérir.

Bien que toujours en dessous de la ligne de tendance baissière majeure vue en noir sur le graphique journalier, le rebond est toujours considérable. Qu'est-ce qui se cache derrière la récente vigueur de l'EUR/USD ?

Prise de bénéfices

C'est un classique. À mesure que nous approchons de la fin du mois et de l'année de négociation, les baissiers commenceraient probablement à prendre des bénéfices sur leurs positions courtes.

En équilibrant une position courte, il faut prendre une position opposée. Plus précisément, pour fermer une position courte sur l'EUR/USD, l'effet sur le marché est comme l'achat de la paire. Couplé à de vrais taureaux qui achètent pour le quadrature de fin d'année, cela peut conduire à une courte compression.

Hausse de l'inflation dans la zone euro

L'inflation de la zone euro pour novembre a été publiée aujourd'hui. L'IPCH global à 4,88% est le plus élevé depuis 30 ans. De plus, l'IPCH de base à 2,63 % est le plus élevé jamais enregistré.

La Banque centrale européenne insiste sur le fait que ces niveaux d'inflation sont transitoires, mais on ne peut ignorer la pression sur les économies et les ménages. Les traders à contre-courant disposés à prendre l'autre côté du marché peuvent parier sur le fait que la BCE soit forcée par les faucons du Conseil des gouverneurs d'agir sur l'inflation le plus tôt possible. Après tout, l'inflation serait transitoire depuis plus de six mois, mais elle atteint désormais des niveaux records. Transitoire ou non, il est là aujourd'hui et les perceptions des gens peuvent changer radicalement en ce qui concerne les anticipations d'inflation future.

Dovish Fed sur les craintes de virus

Aujourd'hui, le président de la Fed, Jerome Powell, commencera son témoignage semestriel devant le Sénat et la Chambre. Sur la base de ce qu'il a laissé entendre plus tôt cette semaine, la Fed n'est pas pressée de diminuer plus rapidement maintenant que la variante Omicron pose un risque pour la reprise économique et le marché du travail.